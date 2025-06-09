غوارديولا يرفض مقارنة لامين جمال بميسي

اعتذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاعب لامين جمال موهبة برشلونة معتبرا أنه لا يمكن مقارنته أو أي لاعب آخر بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويُصر المدرب الإسباني على أنه بينما يبرز مواطنه جمال كموهبة عالمية في سن الـ17 مع برشلونة، فإنه "من المستحيل" على أي لاعب أن يُضاهي إنجازات ميسي الذي يُعد بلا شك أحد أفضل من وطئت أقدامهم أرض الملعب على الإطلاق.

وقال في تصريح لشبكة "دي إيه زد إن" (DAZN) "ما يقوله الجميع مثير للدهشة، وهو صحيح: لا تكتسب هذه النضج إلا في سن 24 أو 25 عامًا.. أحيانًا يبدو أن اللاعب الذي يتمتع بمثل هذا القدر من الموهبة يجب أن يغامر في كل لعبه. إنه يقوم بلمسة واحدة، ويستريح 3 دقائق. ثم يأتي بلمسة أخرى. ثم يقوم بتمريرة صغيرة ثم يمرر الكرة مرة أخرى. ثم يفوز بالمباراة".

وأضاف "الأمر يتعلق بفهم اللعبة. إنه أمر مدهش حقًا، والحقيقة أننا في برشلونة محظوظون جدًا لأننا وجدنا لاعبًا شابًا لديه منظور جديد. لن أقول مثل ليو، أنا آسف حقًا. لكن ليو، بالنسبة لي، لن يكون هناك أحد، لا أحد في العالم مثل الأرجنتيني. هذا مستحيل".

ولم يُدرب غوارديولا جمال، ولكنه، بالطبع بدأ هو و"البرغوث" عصرًا ذهبيًا معًا في برشلونة، حيث فازا بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين خلال فترة وجودهما معًا.

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ويستعد جمال لارتداء القميص رقم 10 الذي كان يرتديه بطل كأس العالم سابقًا عندما كان في صفوف البرسا.