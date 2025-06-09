موعد مباراة السعودية ضد أستراليا بتصفيات مونديال 2026 وقنوات البث الحي والمباشر

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد أستراليا بالجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وقنوات البث الحي والمباشر للمواجهة.

وينتظر منتخب "الأخضر" مهمة شبه مستحيلة لخطف البطاقة المباشرة الأخيرة إلى نهائيات المونديال، وذلك عندما يستضيف نظيره الأسترالي على ملعب الإنماء بجدة.

وتحتل السعودية المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط خلف أستراليا الثانية التي تتفوق بفارق الأهداف (زائد 8) وبالتالي يحتاج أصحاب الأرض إلى الفوز بخماسية إذا أرادوا حرمان ضيوفهم من التأهل المباشر.

موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات مونديال 2026

تقام المباراة الثلاثاء الموافق 10 يونيو/حزيران الجاري، في ملعب الإنماء بجدة.

وتبدأ مباراة السعودية وأستراليا الساعة (21:15) بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والأردن والقاهرة.

وانتهت مواجهة الذهاب في الجولة الخامسة بالتعادل السلبي.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة السعودية وأستراليا بتصفيات مونديال 2026:

beIN Sports HD 1 (تعليق عبد الله الغامدي)

قنوات الكاس 5 (خالد الحدي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

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وبعد البداية المتعثرة التي دفعت ثمنها غاليا في الجولات الحاسمة، سيلعب "الأخضر" ولا بديل عن الفوز وإنهاء دور المجموعات في المركز الثالث على الأقل أمام إندونيسيا التي تحل ضيفة على اليابان، وبشكل إيجابي بعد البداية المتعثرة التي دفعت ثمنها غاليا في الجولات الحاسمة.

ويبدو المنتخب الأسترالي أقرب إلى اللحاق بالياباني، والتأهل بعد تجاوز البداية البطيئة التي شهدت رحيل المدرب غراهام أرنولد وتولي توني بوبوفيتش المسؤولية.

ولم تتأهل أستراليا مباشرة إلى كأس العالم منذ عام 2014، بعد أن احتاجت إلى ملحق لحجز بطاقتيها عامي 2018 و2022.