موعد مباراة الجزائر ضد السويد والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الجزائر والسويد الدولية الودية في إطار استعدادات زملاء رياض محرز لتصفيات مونديال 2026 وخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

تقام المباراة الثلاثاء، العاشر من يونيو/حزيران الجاري، على ملعب "ستراوبيري أرينا" بمدينة سولنا القريبة من العاصمة ستوكهولم.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر والعراق، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة الجزائر والسويد:

التلفزيون الجزائري

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وبعد خوض 6 جولات من تصفيات كأس العالم 2026، يتصدر المنتخب الجزائري بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن موزمبيق.

ومنذ الخسارة على أرضها 1-2 أمام غينيا لم تنهزم الجزائر في 12 مباراة في كل المسابقات، وتضمنت هذه السلسلة فوزا على رواندا 2-0 في المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة.

ويسعى منتخب "محاربي الصحراء" إلى الحفاظ على هذا الزخم وهو يتجه إلى المرحلة النهائية من التصفيات، حيث سيلعب مباراتين متتاليتين في سبتمبر/أيلول المقبل ضد بوتسوانا وغينيا، تليها مباراتان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ضد الصومال وأوغندا.

إعلان

وفي مواجهة السويد التي فازت على المجر وديا (2-0) الجمعة، يمكن لبيتكوفتش الاعتماد على لاعبين شباب وموهوبين، مثل إبراهيم مازة وأمين شياخة وفارس الشايبي.

التشكيلة المحتملة للسويد:

أولسن؛ غودموندسون، هين، إيكداي؛ سفينسون، عياري، ساليتروس، لارسون، بيرنهاردسون؛ إيلانغا، نيجرين.

التشكيلة المحتملة لمنتخب الجزائر:

غندوز؛ ماندي، بن سبعيني، فارسي، آيت نوري؛ بن ناصر، عوار، بوداوي؛ محرز، غويري، بن رحمة.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وفازت بها السويد 2-0 على ملعب إيليدا في مالمو.