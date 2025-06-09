موعد مباراة الأردن ضد العراق بتصفيات كأس العالم 2026 وقنوات البث الحي والمباشر

نستعرض موعد مباراة الأردن ضد العراق بالجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وقنوات البث الحي والمباشر للمواجهة.

يحتفل الأردن بتأهله التاريخي أمام جماهيره خلال استضافته للعراق الذي كان منافسه الوحيد على البطاقة الثانية المباشرة.

موعد مباراة الأردن والعراق في تصفيات مونديال 2026

تقام المباراة الثلاثاء الموافق 10 يونيو/حزيران الجاري، في ملعب عمان الدولي.

وتبدأ مباراة الأردن ضد العراق الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والأردن والقاهرة.

وانتهت مواجهة الذهاب في الجولة الخامسة بالتعادل السلبي.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الأردن والعراق في تصفيات مونديال 2026:

beIN Sports HD 2 (تعليق حفيظ الدراجي)

قنوات الكاس

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يحتل "النشامى" المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف المتصدر كوريا الجنوبية صاحب الـ19 نقطة، واللذان ضمنا التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال المدرب المغربي للأردن جمال السلامي في مؤتمر صحفي الاثنين "جميع مكونات الكرة الأردنية تستحق هذا الإنجاز بسبب الاستقرار في الآونة الأخيرة".

الأردن أول منتخب عربي يتأهل للمونديال

صار المنتخب الأردني ضمن 10 متأهلين لنهائيات كأس العالم المقبلة، في حين بات أول المنتخبات العربية الصاعدة للعرس العالمي الكبير، الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

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في حين يحتل العراق المركز الثالث برصيد 12 نقطة مما أفقده حظوظه في التأهل المباشر ليضطر لخوض الملحق بحثا عن التأهل للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986.

وكان منتخب العراق خسر 0-2 على يد ضيفه منتخب كوريا الجنوبية، الذي صعد لنهائيات كأس العالم للمرة الـ11 على التوالي في إنجاز فريد.

وأبدى المدرب الأسترالي للعراق غراهام أرنولد عن إحباطه لعدم التأهل بصورة مباشرة إلى كأس العالم، وقال "تهانينا لمنتخب الأردن، نحن مستعدون لمباراة الثلاثاء لأن وظيفتي هي قيادة منتخب العراق الذي يغيب عن كأس العالم منذ 40 عاما".

من جانبه، قال المهاجم أيمن حسين العائد إلى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة كوريا الجنوبية بسبب الإيقاف، "الجميع حزين لعدم التأهل ونعتذر من جمهورنا العراقي. كنا نأمل أن نحصل على بطاقة التأهل المباشر، لكن لدينا دور رابع ونأمل أن نتأهل من خلاله. طوينا صفحة الخسارة أمام كوريا الجنوبية ونتطلع إلى الفوز على الأردن".

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.