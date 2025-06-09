مواجهات مع أبطال العالم آخر 4 سنوات.. ما حظوظ الفرق العربية في مونديال الأندية؟

تتطلع الأندية العربية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 لاستثمار فرصة الصيغة الجديدة للمسابقة بنظامها الموسع الذي يشمل 32 فريقا لتحقيق نتائج لافتة وذلك عندما تبدأ يوم 14 يونيو/حزيران الجاري مشوارها في البطولة.

وتشارك للمرة الأولى 5 أندية عربية وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي عن قارة أفريقيا والهلال السعودي والعين الإماراتي عن قارة آسيا، في حين سينال الأهلي بطل أفريقيا 2024، شرف خوض المباراة الافتتاحية للبطولة عندما يواجه إنتر ميامي الأميركي يوم 14 يونيو/حزيران.

وقبل أسبوع على بداية أول مونديال موسّع للأندية، تباينت الآراء في الأوساط الكروية العربية بشأن حظوظ فرق الهلال والعين والأهلي والترجي والوداد ومدى جاهزيتها لبلوغ أدوار متقدمة في البطولة.

وباستثناء الأهلي، في المجموعة الأولى، ستكون الأندية العربية الأخرى أمام مواجهات صعبة تضعها في الدور الأول ضد أبطال العالم في آخر 4 سنوات وهي تشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني.

افتتاح تاريخي وطموحات عريضة

يعد الأهلي المصري أكثر الأندية العربية والأفريقية حضورا في مسابقة كأس العالم للأندية، إذ يشارك للمرة العاشرة في البطولة، دون اعتبار مشاركته الأخيرة في كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال)، كما أنه الفريق العربي الوحيد الذي أنهى السباق في المربع الذهبي 4 مرات، وذلك في نسخ 2006، و2020 و2021 و2023.

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وشارك فريق القلعة الحمراء في مونديال الأندية لأول مرة عام 2005، وأنهى البطولة في المركز السادس، وفي العام التالي، خلال مشاركته الثانية بلغ المركز الثالث ليحرز الميدالية البرونزية.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى ويستهل مشواره بمواجهة إنتر ميامي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو/حزيران، ويختتم مبارياته في الدور الأول ضد بورتو البرتغالي، يوم 23 من الشهر ذاته.

وعزّز الأهلي صفوفه بلاعبين جدد استعدادا لكأس العالم للأندية، إذ ضم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان قادما من فيرنكفاروشي المجري، وأحمد سيد زيزو قادما من الزمالك فضلا عن انضمام لاعبه السابق حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة ومحمود حسن تريزيغيه من طرابزون سبور التركي، كما تعاقد مع المدرب خوسيه ريبيرو.

ويرى محمد علي بن رمضان، الوافد الجديد على النادي الأهلي، أن فريقه قادر على تحقيق أفضل النتائج في كأس العالم للأندية إذ يستمد قوته من مكانة النادي قاريا وعالميا وخبرة وجودة لاعبيه من أجل الذهاب بعيدا في البطولة وفق قوله.

وقال بن رمضان في تصريح على الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "إكس": "الأهلي فريق كبير وأنا فخور بحمل ألوانه وبدء مشواري معه من خلال مسابقة كبيرة، الأجواء رائعة واستقبال اللاعبين لي أسعدني كثيرا"، مضيفا: "أسعى لتقديم كل إمكاناتي لإسعاد الجماهير والمساهمة في تحقيق الفريق نتائج لافتة في الولايات المتحدة".

الترجي.. تدارك الظهور المتواضع

بدوره سيكون الترجي التونسي، وصيف بطل أفريقيا 2024، أمام فرصة تدارك ظهوره المتواضع خلال مشاركاته الثلاث الماضية في مونديال الأندية.

ويشارك الترجي بطل الثنائية في تونس، للمرة الرابعة بعد أن كان له أول ظهور في الحدث العالمي عام 2011 وغادر السباق منذ المباراة الأولى في ربع النهائي ضد السد القطري، وأنهى السباق في المركز السادس.

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وفي نسختي 2018 و2019 أحرز الترجي المركز الخامس، وحقق في 2019 أعرض فوز أفريقي في تاريخ البطولة على السد القطري 6ـ2 في المباراة الترتيبية للحصول على المرتبة السادسة.

وكشف ماهر الكنزاري مدرب الترجي، أن فريقه سيكون أمام تحد حقيقي وفرصة رائعة للعب مع أعتى الأندية في العالم بهدف الظهور بوجه مشرف للكرة التونسية والعربية في مونديال سيكون استثنائيا بكل المقاييس وفق قوله.

وقال الكنزاري للجزيرة نت "سنلعب ضمن مجموعة صعبة يتقدمها تشلسي بطل أوروبا 2021 وبطل دوري المؤتمر الأوروبي حديثا وفلامنغو الفريق البرازيلي الكبير ولوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، لكننا سنتمسك بحظوظنا لتقديم أداء يليق بعراقة الترجي ومكانته كواحد من أكبر الأندية عربيا وأفريقيا. سنلعب دون حسابات ولكن ذلك لن يمنعنا من محاولة دخول تاريخ البطولة وخوض أكثر من 3 مباريات".

ويستهل الترجي البطولة بمواجهة فلامنغو يوم 17 يونيو/حزيران قبل أن يلعب ضد غالاكسي في الشهر نفسه على أن ينهي منافسات الدور الأول من المجموعة الرابعة ضد تشلسي.

الوداد والعين.. صدام عربي جديد

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية الوداد المغربي، الذي غاب عن الواجهة الأفريقية في العامين الماضيين، والعين الإماراتي، بطل آسيا 2024 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي.

ونجح العين في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد تحسبا للمشاركة في البطولة إذ تعاقد مع الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو والمدافع السابق للأهلي المصري رامي ربيعة، كما ضم كلا من المغربيين يحيى بن خالق، وحسين رحيمي، الذي سيلعب بجوار شقيقه سفيان في مقدمة هجوم العين.

أما الوداد، الذي أنهى سباق الدوري المحلي في المركز الثالث، فقد تعاقد مع كل من ستيفان عزيز كي، مهاجم منتخب بوركينا فاسو ويانغ أفريكانز التنزاني ونور الدين أمرابط وحمزة الهنوري بجانب اللاعب الهولندي بارت مايرز.

وبعد أن خاض مباراتين إعداديتين ضد كل من إشبيلية الإسباني وبورتو البرتغالي وخسر فيها بنتيجة واحدة (1ـ0)، شدت بعثة الوداد الرحال إلى الولايات المتحدة على أن يبدأ الفريق مشواره في البطولة بملاقاة مانشستر سيتي يوم 18 يونيو/حزيران، قبل يواجه يوفنتوس في الشهر نفسه ليختتم الدور الأول بملاقاة العين الإماراتي في مواجهة عربية خالصة.

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ولحساب المجموعة ذاتها، يبدأ العين مشواره بمواجهة يوفنتوس يوم 19 يونيو/حزيران الجاري، ثم مانشستر سيتي يوم 23، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الوداد المغربي، يوم 26 من الشهر ذاته.

الهلال السعودي.. تكرار إنجاز 2021

حقق الهلال السعودي أفضل النتائج العربية في تاريخ مونديال الأندية، إذ يعد مع الرجاء المغربي (2013) الفريقين العربيين اللذين بلغا المباراة النهائية.

ويشارك الهلال، الذي تعاقد رسميا مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي لتولي المقاليد الفنية، للمرة الرابعة في تاريخه في كأس العالم، بعدما كان حاضرا للمرة الأولى في نسخة 2019 في قطر، عندما بلغ نصف النهائي بفوزه على الترجي التونسي 1-0 بل أن يخسر أمام فلامنغو بطل أميركا الجنوبية 3-1، لينافس إثر ذلك على الميدالية البرونزية لكنه خسر ضد مونتيري المكسيكي.

وفي بطولة 2021 فاز الهلال على الجزيرة الإماراتي 6-1، ليصطدم في نصف النهائي بتشلسي الإنجليزي ويخسر 1ـ0 قبل أن يتعرض لخسارة أخرى ثقيلة أمام الأهلي المصري في المباراة الترتيبية 4-0.

وفي مونديال الأندية 2022، حقق الهلال السعودي أفضل ظهور عربي في تاريخ البطولة، إذ بلغ النهائي بعد الفوز على الوداد المغربي ثم على فلامنغو في نصف النهائي، ليواجه ريال مدريد في النهائي ويخسر 5ـ3، محرزا الميدالية الفضية.

ويدرك الهلال أن مهمته في النسخة المرتقبة لن تكون سهلة عندما يستهل مشواره يوم 18 يونيو/حزيران الجاري، بصدام قوي في المجموعة الثامنة أمام ريال مدريد بطل العالم 2022 وبطل الإنتركونتيننتال 2024، والذي تعاقد مع المدرب تشابي ألونسو قبل أيام قليلة.

ويلاقي الهلال في الجولة الثانية سالزبورغ النمساوي يوم 23 ثم باتشوكا المكسيكي في 27 من الشهر ذاته.