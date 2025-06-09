ليفاندوفسكي يشعر "بالغدر والأذى" من مدرب منتخب بولندا

يشعر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا بأنه تعرض للغدر والإيذاء الشديد بسبب الطريقة التي أبلغه بها المدرب ميخال بروبياش بأنه سيجرد من شارة قيادة المنتخب الوطني وسيتم استبداله.

وأعلن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يُمثل المنتخب الوطني تحت قيادة بروبياش الذي قرر أن يمنح لاعب الوسط بيوتر جيلينسكي شارة القيادة بدلا منه.

وتحدث ليفاندوفسكي لموقع "دبليو بي دوت بي" الإخباري -اليوم الاثنين- أنه تلقى مكالمة هاتفية قصيرة من بروبياش أثناء تجهيز أطفاله للنوم وأن بيانا يتعلق بتجريده من شارة القيادة صدر على موقع الاتحاد البولندي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية "ارتديت شارة القيادة لمدة 11 عاما، ولعبت في المنتخب الوطني لمدة 17 عاما".

"بدا لي أن مثل هذه الأمور يجب أن تُعالج بشكل مختلف..أمامنا مباراة مهمة، وكل شيء حسم بمكالمة هاتفية. هذا ليس ما يجب أن يكون عليه الأمر. خان المدرب ثقتي".

وأوضح ليفاندوفسكي أن المنتخب الوطني كان دائما أهم شيء بالنسبة له وأنه "يشعر بإيذاء شديد" بسبب الطريقة التي تم بها إبلاغه بقرار تجريده من شارة القيادة.

❗️🚨 Robert Lewandowski's statement after announcing he will not return to the Poland NT as long as Michal Probierz is still the manager: "I received a surprise call from coach Michal Probierz informing me that he had decided to strip me of the captaincy. I wasn’t prepared for… pic.twitter.com/kfzSgXGiZT — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 9, 2025

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ويغيب اللاعب عن التشكيلة الحالية للمنتخب البولندي، إذ أرجع مهاجم برشلونة غيابه إلى الإرهاق البدني والذهني بعد موسم طويل.

ويتصدر المهاجم (36 عاما) قائمة هدافي بولندا عبر التاريخ برصيد 85 هدفا في رقم قياسي من المباريات يبلغ 158 مباراة، ويحمل شارة قيادة الفريق منذ 2014.

وتولى بروبياش منصب مدرب بولندا خلفا لفرناندو سانتوس الذي أقيل عام 2023، وقاد الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكنه أصبح أول فريق يودع البطولة التي أقيمت في ألمانيا.

وتغلبت بولندا على مولدوفا 2-0 في مباراة ودية يوم الجمعة الماضي وستلعب خارج أرضها ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم غدا الثلاثاء.