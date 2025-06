ليفاندوفسكي يشعر "بالغدر والأذى" من مدرب منتخب بولندا

يشعر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا بأنه تعرض للغدر والإيذاء الشديد بسبب الطريقة التي أبلغه بها المدرب ميخال بروبياش بأنه سيجرد من شارة قيادة المنتخب الوطني وسيتم استبداله.

وأعلن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يُمثل المنتخب الوطني تحت قيادة بروبياش الذي قرر أن يمنح لاعب الوسط بيوتر جيلينسكي شارة القيادة بدلا منه.

وتحدث ليفاندوفسكي لموقع "دبليو بي دوت بي" الإخباري -اليوم الاثنين- أنه تلقى مكالمة هاتفية قصيرة من بروبياش أثناء تجهيز أطفاله للنوم وأن بيانا يتعلق بتجريده من شارة القيادة صدر على موقع الاتحاد البولندي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية "ارتديت شارة القيادة لمدة 11 عاما، ولعبت في المنتخب الوطني لمدة 17 عاما".

"بدا لي أن مثل هذه الأمور يجب أن تُعالج بشكل مختلف..أمامنا مباراة مهمة، وكل شيء حسم بمكالمة هاتفية. هذا ليس ما يجب أن يكون عليه الأمر. خان المدرب ثقتي".

وأوضح ليفاندوفسكي أن المنتخب الوطني كان دائما أهم شيء بالنسبة له وأنه "يشعر بإيذاء شديد" بسبب الطريقة التي تم بها إبلاغه بقرار تجريده من شارة القيادة.

