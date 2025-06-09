سقط من ارتفاع 8 أمتار.. وفاة مشجع خلال نهائي البرتغال وإسبانيا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين إن أحد المشجعين توفي خلال فوز البرتغال على إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب أليانز أرينا في ميونخ أمس الأحد.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن المشجع سقط من القسم الثاني من المدرج الرئيسي إلى منطقة المقاعد السفلية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال متحدث باسم اليويفا في بيان "كانت هناك حالة طوارئ طبية في ملعب ميونخ، ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الطبي، توفي الشخص للأسف في الساعة 00:06 بالتوقيت المحلي. نتقدم بخالص تعازينا لأحبائه في هذا الوقت العصيب".

أعرب ممثلون من المنتخبين عن تعاطفهم بعد المباراة التي فازت بها البرتغال 5-3 بركلات الترجيح.

وقدم مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تعازيه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قائلا "أود أن أعرب عن خالص تعازيّ لأن وفاة مشجع تُذكرنا بما هو مهم في الحياة".

وأدلى ممثل عن المنتخب البرتغالي ببيان تعزية مماثل، قائلا إن الوفاة "تُلقي بظلالها على فوزنا اليوم"، فيما أعرب المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيس عن نفس المشاعر، قائلا إنها "أخبار حزينة جدا".

ويُقدر أن المشجع سقط من ارتفاع حوالي 8 أمتار، من دون أن يُعرف كيف حصل الحادث.

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وقال نونو منديز مدافع البرتغال "أعزي عائلة المشجع الذي توفي. لقد ألقى هذا بظلاله على فوزنا".