شاهد.. سرّ تعرض الإسباني كوكوريلا لصافرات الاستهجان أمام فرنسا والبرتغال

كشف تقرير بريطاني عن سبب صافرات الاستهجان المتواصلة التي أطلقها الجمهور الألماني في كل مرة تصل فيها الكرة إلى مارك كوكوريلا لاعب المنتخب الإسباني في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية.

وفشل المنتخب الإسباني -أمس الأحد- في الحفاظ على لقب النسخة الماضية بخسارته النهائية أمام البرتغال بركلات الترجيح 3-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وشهدت المباراة إطلاق صيحات الاستهجان كلما لمس كوكوريلا الكرة، وهو تصرّف مكرر لما حدث في لقاء إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي البطولة ذاتها، والتي جرت الأربعاء الماضي.

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن سبب هذا التصرّف "الغاضب" من قبل الجماهير الألمانية يعود إلى لقطة سابقة حدثت في العام الماضي، خلال بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) التي استضافتها بلادهم.

ويعتقد الجمهور الألماني أن كوكوريلا تسبب في إقصاء منتخبهم من البطولة القارّية بعد أن أوقف تسديدة جمال موسيالا بيده بينما كانت في طريقها للمرمى، علما بأن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لم يحتسب ركلة جزاء.

وجرت المباراة المذكورة في الخامس من يوليو/تموز 2024 ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من كأس أوروبا، وانتهت بفوز إسبانيا 2-1 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث سجل ميكيل مورينو هدف الفوز في الدقيقة 119.

ويبدو أن الجمهور الألماني لم ينس هذه اللقطة لكوكوريلا ولم يغفر أيضا لظهير تشلسي، وهو ما بدا واضحًا خلال مباراتي إسبانيا ضد فرنسا والبرتغال على ملعبي إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت، وأليانز أرينا في ميونخ.

وقلّل كوكوريلا (26 عاما) من أهمية هذه الصيحات في تصريحات أدلى بها بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب بلاده على فرنسا 5-4 في نصف النهائي، وعلق على ذلك لشبكة "كادينا كوبي" الإسبانية: "هذه أمور تحدث في كرة القدم. وأنا لست مذنبًا في أي شيء".

📸 – Cucurella is receiving loud whistles by the entire stadium! pic.twitter.com/U3ZXB4Eyqq

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 5, 2025