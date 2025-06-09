ريال مدريد يخطف جوهرة مغربية من أياكس الهولندي

يقترب ريال مدريد الإسباني -الذي ينشط بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية- من ضم موهبة مغربية شابة في صفقة مجانية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو -المتخصص في انتقالات اللاعبين- أن النادي الملكي توصل بالفعل إلى اتفاق لضم الموهبة المغربية عبد الله وزان، قادما من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر.

🚨⚪️ Real Madrid agree deal to sign Moroccan talent Abdellah Ouazzine as free agent from Ajax, here we go! 16 year old talent, expected to sign in July and become part of the Castilla squad for Real academy. pic.twitter.com/zU9iSFKv0U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025

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وأوضح أن وزان، البالغ من العمر 16 عاما، من المتوقع أن ينضم إلى فريق الكاستيا في أكاديمية ريال مدريد (الفريق الرديف الذي ينافس حاليا في الدرجة الثالثة) بدءا من يوليو/تموز القادم.

ويأتي ذلك بعد أيام، مع معلومات نشرتها تقارير مغربية أفادت بأن وزان غادر معسكر المنتخب المغربي تحت 17 عاما -المُقام في إسبانيا- متجها إلى العاصمة مدريد، من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى النادي الملكي.

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ومن جانبها أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن وزان لم يكن مرتبطا بعقد مع أياكس بعد انتهاء الموسم الماضي، وحاول الفريق الهولندي جاهدا الحفاظ على اللاعب لكنه اختار خوض تجربة جديدة رفقة ريال مدريد بعد مشاورات مع عائلته.

ويُعد ريال مدريد من أنشط الأندية الأوروبية في الأسابيع الأولى من نهاية موسم 2024-2025، وفتح نافذة الانتقالات الصيفية.

فبعد التعاقد مع دين هويسن من بورنموث، وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، يواصل ريال مدريد التعاقد مع لاعبين شباب ذوي مستقبل واعد، علما بأن النادي الملكي يسعى أيضا للحصول على خدمات الأرجنتيني فرانكو ماستانتونيو من ريفر بليت، وكذلك استعادة لاعبه السابق ألفارو كاريراس من بنفيكا.

ويُنظر إلى وزان على أنه لاعب موهوب تمتع بمهارات فنية عالية وقدرة على التقدم نحو منطقة الجزاء، وقد برزت موهبته في أياكس.

عبد الله وزان موهبة مغربية نقية وإضافة لريال مدريد بالمستقبل pic.twitter.com/9EUUsWFrWl — FPL UCF (@FPL_UCF) June 5, 2025

ومن المقرر أن يتدرب وزان تحت إشراف المدرب الجديد للفريق الرديف لريال مدريد ألفارو أربيلوا الذي استلم المهمة خلفا لراؤول غونزاليس.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى إمكانية استدعاء وزان إلى الفريق الأول إذا لزم الأمر في بعض المباريات، على غرار ما حدث مع لاعبين سابقين مثل غونزالو غارسيا راؤول أسينسيو وفيكتور مونيوث.

يُذكر أن وزان كان على رادار عدة أندية كبرى العام الماضي أبرزها باريس سان جيرمان (بطل أوروبا) ومانشستر سيتي الإنجليزي.