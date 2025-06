رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الجدل حول مستقبله الكروي، لا سيما بعد التكهنات التي أثيرت حوله في الفترة الماضية بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

وينتهي العقد الحالي لرونالدو مع النصر يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق للتمديد في وقت تطرّقت فيه العديد من التقارير إلى إمكانية رحيله عن الفريق وانتقاله إلى أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

لكن "الدون" أشار بوضوح بعد تتويج منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية إثر الفوز على إسبانيا في النهائي بركلات الترجيح، إلى بقائه مع "العالمي".

وفي مقابلة تلفزيونية سُئل رونالدو عن مستقبله فأجاب "لم يتغيّر شيء"، وعندما تكرر السؤال مجددا عن بقائه مع النصر قال "نعم".

Cristiano Ronaldo confirms: he remains at Al Nassr next season.

“Virtually nothing will change. Al Nassr? “Yes!” pic.twitter.com/jif8yA5hl7

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 9, 2025