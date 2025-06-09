رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الجدل حول مستقبله الكروي، لا سيما بعد التكهنات التي أثيرت حوله في الفترة الماضية بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

وينتهي العقد الحالي لرونالدو مع النصر يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق للتمديد في وقت تطرّقت فيه العديد من التقارير إلى إمكانية رحيله عن الفريق وانتقاله إلى أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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لكن "الدون" أشار بوضوح بعد تتويج منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية إثر الفوز على إسبانيا في النهائي بركلات الترجيح، إلى بقائه مع "العالمي".

وفي مقابلة تلفزيونية سُئل رونالدو عن مستقبله فأجاب "لم يتغيّر شيء"، وعندما تكرر السؤال مجددا عن بقائه مع النصر قال "نعم".

Cristiano Ronaldo confirms: he remains at Al Nassr next season. “Virtually nothing will change. Al Nassr? “Yes!” pic.twitter.com/jif8yA5hl7 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 9, 2025

وفي حال تم التوقيع بين الطرفين على التمديد بشكل رسمي فإن رونالدو سيواصل مسيرته مع النصر للموسم الرابع.

في الأثناء، عبّر رونالدو (40 عاما) عن سعادته وفخره الكبيرين بتحقيق لقب جديد مع منتخب البرتغال مشيدا في الوقت نفسه بزملائه اللاعبين.

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وقال رونالدو "أنا سعيد جدا، أولا من أجل هذا الجيل الذي يستحق لقبا، كما أن الفوز من أجل البرتغال مميز جدا، لدي الكثير من الألقاب لكن لا شيء يضاهي الفوز من أجل المنتخب الوطني".

عاد بمنتخب بلاده بهدفٍ حاسم، و قاد شعبه للتتويج 🤩 قائد #النصر التاريخي كريستيانو رونالدو بطلًا لدوري الأمم الأوروبية 🏆🇵🇹

ألف مبروك لقائدنا 💛👏👏 pic.twitter.com/vbgoTvMDPV — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 8, 2025

وأضاف "الدموع والإحساس بأداء الواجب إنها أمور رائعة، نحن شعب صغير لكننا نملك طموحا كبيرا،عشت في دول عديدة ولعبت لأندية كثيرة لكن عندما يُذكر اسم البرتغال يكون الإحساس مختلفا، كوني قائدا لهذا الجيل هو مصدر فخر كبير لي".

وعن استبداله في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قال "شعرت بالإصابة أثناء الإحماء، بل كنت أشعر بها منذ فترة طويلة. ولكن من أجل المنتخب لو تطلب الأمر أن أكسر ساقي لفعلت ذلك. هذا لقب وكان عليّ أن ألعب، بذلت كل جهدي ووصلت إلى أقصى ما أستطيع، ساعدت الفريق بهدف".

وتألق رونالدو مع منتخب البرتغال في المباراتين الأخيرتين بتسجيله هدف الفوز في مرمى ألمانيا بنصف النهائي (2-1)، والتعادل (2-2) ضد إسبانيا بالمباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية.