الجزائري آيت نوري ينضم للسيتي.. قيمة الصفقة ومدة العقد

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الاثنين- عن انضمام المدافع الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون بعقد مدته 5 سنوات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت أن مانشستر سيتي دفع نحو 33.7 مليون جنيه إسترليني (45.69 مليون دولار) لضم اللاعب (24 عاما)، والذي كان عقده يمتد لعام آخر مع ولفرهامبتون.

وانضم آيت نوري في البداية إلى ولفرهامبتون معارًا من أنجيه الفرنسي في عام 2020، قبل أن ينتقل بشكل دائم في العام التالي.

حلم تحقق

أصبح آيت نوري أول صفقة رسمية لمانشستر سيتي هذا الصيف، وقال الدولي الجزائري "أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى مانشستر سيتي، السيتي أحد أكبر أندية العالم، وفرصة اللعب له بمثابة حلم تحقق".

وأضاف "أنا متحمس للغاية للعمل مع بيب غوارديولا وجهازه الفني والتعلم منهم، وللتدرب واللعب إلى جانب هذه المجموعة من اللاعبين العالميين".

وغادر آيت نوري ولفرهامبتون بعد قضاء 5 مواسم مع الفريق شارك فيها في 157 مباراة، مسجلا 12 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

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ويفتقد ولفرهامبتون الآن للاعبين من قوامه الأساسي من الموسم الماضي، بعد انتقال المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد في الأول من يونيو/حزيران.

واحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولم يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا إلا في اليوم الأخير من الموسم.

سيكون الجزائري مؤهلا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتطلع سيتي أيضا إلى إنهاء إجراءات انتقال رايندرز في الوقت المناسب.

وتشير تقارير إعلامية أيضا إلى أن مانشستر سيتي يقترب من إتمام صفقة للتعاقد مع مهاجم ليون البالغ من العمر 21 عامًا ريان شرقي مقابل رسوم تبلغ حوالي 34 مليون جنيه إسترليني.

ويخوض فريق المدرب بيب غوارديولا مباراته المقبلة ضمن كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي في مباراته الافتتاحية يوم 18 يونيو/حزيران الجاري، قبل مواجهة العين الإماراتي ويوفنتوس ضمن منافسات المجموعة السابعة.