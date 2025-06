شاهد.. التركي غولر يسجل أغرب هدف في مسيرته

سجل الدولي التركي أردا غولر (لاعب ريال مدريد الإسباني) هدفا غريبا للغاية خلال المباراة الودية التي خاضها منتخب بلاده ضد الولايات المتحدة.

وتغلّب المنتخب التركي على نظيره الأميركي بنتيجة 2-1 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما أمس في ولاية كونيتيكت.

وبكّر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل قبل انقضاء الدقيقة الأولى من البداية عن طريق جاك ماكغلين، لكن غولر سجل هدف التعادل في الدقيقة 24 والذي وصفته صحيفة ماركا بأنه "الأغرب في مسيرته الكروية".

وضغط غولر (20 عاما) على المدافع الأميركي جوني كاردوسو حين حاول الأخير التمرير لأحد زملائه بوجه القدم، لكن الكرة اصطدمت بساق غولر واتجهت صوب شباك الحارس مات فريز بطريقة غريبة.

ويُعد هذا الهدف الغريب هو الخامس لغولر في 20 مباراة خاضها مع المنتخب التركي، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وعاش غولر موقفا طريفا قبل بداية المباراة، إذ تفاجأ برجال أمن الملعب يوقفونه من أجل الحصول على توقيع والتقاط صور تذكارية معه.

Security stopped to get an autograph and selfie with Arda Güler 😅❤️ pic.twitter.com/ZT8Np2Hmij

— B/R Football (@brfootball) June 7, 2025