الملاعب المستضيفة لكأس العالم للأندية 2025 ومواعيد المباريات

يستضيف 12 ملعبا في 11 مدينة أميركية مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق في 14 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 13 يوليو/تموز 2025.

ويشارك في البطولة التي تقام بنظام جديد 32 فريقا للمرة الأولى، ويواجه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فريق الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية على ملعب هارد روك في ميامي.

في ما يلي تفصيل للملاعب الـ12 والمدن الـ11 التي تستضيف منافسات بطولة كأس العالم للأندية ومواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة.

1. ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا، ولاية جورجيا)

السعة: 75 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 2017.

المباريات:

16 يونيو/حزيران: تشلسي x لوس أنجلوس (10:00 مساء).

19 يونيو/حزيران: إنتر ميامي x بورتو (10:00 مساء).

23 يونيو/حزيران: مانشستر سيتي x العين (4:00 صباحا).

29 يونيو/حزيران: (دور الـ16) (7:00 مساء).

2 يوليو/تموز: (دور الـ16) (4:00 صباحا).

5 يوليو/تموز: (ربع النهائي) (7:00 مساء).

يعد ملعب مرسيدس بنز الأكثر هندسة معمارية من جميع الملاعب الأخرى المستضيفة للمباريات، ويتميز بسقف قابل للطي وشاشة عرض بزاوية 360 درجة، وهو المخصص لمباريات فريق أتلانتا المنافس في الدوري الأميركي.

2. ملعب بنك أوف أميركا (شارلوت، نورث كارولينا)

السعة: 75 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 1996.

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المباريات:

23 يونيو/حزيران: ريال مدريد x باتشوكا (10:00 مساء).

25 يونيو/حزيران: بنفيكا x بايرن ميونخ (10:00 مساء).

29 يونيو/حزيران: (دور الـ16) (11:00 مساء).

1 يوليو/تموز: (دور الـ16) (10:00 مساء).

The #FIFACWC: Coming soon to North Carolina. 👊 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 5, 2025

يقع ملعب بنك أوف أميركا على حافة ناطحات السحاب العديدة في وسط مدينة شارلوت، وهو أحد أكبر ملاعب كرة القدم على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

3. ملعب TQL (سينسيناتي، أوهايو)

السعة: 26 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 2021.

المباريات:

15 يونيو/حزيران: بايرن ميونخ x أوكلاند سيتي (7:00 مساء).

19 يونيو/حزيران: باتشوكا x سالزبورغ (1:00 صباحا).

21 يونيو/حزيران: صن داونز x بوروسيا دورتموند (7:00 مساء).

26 يونيو/حزيران: بوروسيا دورتموند x أولسان (10:00 مساء).

يقع هذا الملعب الجديد نسبيا والمخصص لكرة القدم بالقرب من نهر أوهايو وعلى بعد كيلومترين فقط من حدود الولاية مع كنتاكي.

ويعد ملعب TQL الثالث من حيث صغر المساحة بين ملاعب كأس العالم للأندية، وسبق له استضافة العديد من مباريات المنتخبات الدولية، منها مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية 2023.

4. ملعب روز بول (لوس أنجلوس، كاليفورنيا)

السعة: 88,500 متفرج.

تاريخ البناء: 1922.

المباريات:

15 يونيو/حزيران: باريس سان جيرمان x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).

18 يونيو/حزيران: مونتيري x إنتر ميلان (4:00 صباحا).

20 يونيو/حزيران: باريس سان جيرمان x بوتافوغو (4:00 صباحا).

22 يونيو/حزيران: ريفر بليت x مونتيري (4:00 صباحا).

23 يونيو/حزيران: أتلتيكو مدريد x بوتافوغو (10:00 مساء).

26 يونيو/حزيران: أوراوا ريد دايموندز x مونتيري (4:00 صباحا).

يُعرف ملعب روز بول بأنه معلم تاريخي وطني، ويشتهر بكونه ملعبا لكرة القدم الأميركية الجامعية، وتحديدا لمباراة روز بول السنوية التي سُمّي باسمها، وقد استضاف الملعب 5 مباريات سوبر بول.

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وعلى صعيد كرة القدم، استضاف ملعب روز بول نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 1994، ونهائي كأس العالم للسيدات لكرة القدم عام 1999، ومباراة الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1984.

5. ملعب هارد روك (ميامي، فلوريدا)

السعة: 65 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 1987.

المباريات:

15 يونيو/حزيران: الأهلي x إنتر ميامي (3:00 صباحا).

17 يونيو/حزيران: بوكا جونيورز x بنفيكا (1:00 صباحا).

18 يونيو/حزيران: ريال مدريد x الهلال (10:00 مساء).

21 يونيو/حزيران: بايرن ميونخ x بوكا جونيورز (4:00 صباحا).

24 يونيو/حزيران: إنتر ميامي x بالميراس (4:00 صباحا).

25 يونيو/حزيران: صن داونز x فلومينينسي (10:00 مساء).

29 يونيو/حزيران: (دور الـ16) (11:00 مساء).

2 يوليو/تموز: (دور الـ16) (10:00 مساء).

تتنوع استخدامات ملعب هارد روك من استضافة فريق ميامي دولفينز الشهير في دوري كرة القدم الأميركي، إلى كونه مركز سباق الجائزة الكبرى السنوي للفورمولا 1 في ميامي، إلى استضافة بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وسبق أن استضاف 6 مباريات سوبر بول، والعديد من الحفلات الموسيقية الكبرى ومباريات كرة القدم الدولية، ومن المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بين إنتر ميامي والأهلي.

6. ملعب غيوديس بارك (ناشفيل، تينيسي)

السعة: 30 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 2022.

المباريات:

21 يونيو/حزيران: لوس أنجلوس إف سي x الترجي (1:00 صباحا).

25 يونيو/حزيران: أوكلاند سيتي x بوكا جونيورز (10:00 مساء).

27 يونيو/حزيران: الهلال x باتشوكا (6:00 صباحا).

يعد غيوديس بارك أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في الولايات المتحدة ويتميز بقرب المسافة بين المشجعين وأرضيته، وسبق أن استضاف العديد من مباريات فرق كرة القدم الأميركية للرجال والسيدات.

7. ملعب ميتلايف (إيست روثرفورد، نيوجيرسي)

السعة: 82,500 متفرج.

تاريخ البناء: 2010.

المباريات:

16 يونيو/حزيران: بالميراس x بورتو (1:00 صباحا).

17 يونيو/حزيران: فلومينينسي x بوروسيا دورتموند (7:00 مساء).

19 يونيو/حزيران: بالميراس x الأهلي (7:00 مساء).

22 يونيو/حزيران: فلومينينسي x أولسان (1:00 صباحا).

24 يونيو/حزيران: بورتو x الأهلي (4:00 صباحا).

5 يوليو/تموز: (ربع النهائي) (11:00 مساء).

8 يوليو/تموز: (نصف النهائي 1) (10:00 مساء).

9 يوليو/تموز: (نصف النهائي 2) (10:00 مساء).

13 يوليو/تموز: (النهائي) (10:00 مساء).

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يمتاز ملعب ميتلايف بسعته الضخمة وهو متعدد الأغراض، ويستضيف حاليا فريقي نيويورك غاينتس ونيويورك غيتس من دوري كرة القدم الأميركية، وقد اختير لاستضافة نهائي كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مباراتي نصف النهائي.

استضاف الملعب نهائي كوبا أميركا المئوية 2016، كما سيستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بالإضافة إلى مباراتين إضافيتين في أدوار خروج المغلوب 5 مباريات في دور المجموعات.

Two stadiums set for #FIFACWC action in Orlando. 📍 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 7, 2025

8. ملعب كامبينغ وورلد (أورلاندو، فلوريدا)

السعة: 65 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 1936.

المباريات:

25 يونيو/حزيران: لوس أنجلوس x فلامنغو (4:00 صباحا).

26 يونيو/حزيران: يوفنتوس x مانشستر سيتي (10:00 مساء).

1 يوليو/تموز: (دور الـ16) (4:00 صباحا).

4 يوليو/تموز: (ربع النهائي) (10:00 مساء).

خضع الملعب لتوسعات وتجديدات متعددة منذ افتتاحه أول مرة منذ ما يقرب من 90 عاما، وبلغت ذروتها في إعادة التطوير في عام 2014، والتي شهدت إنشاء ملعب جديد بالكامل بنسبة 90% بعد استثمار بقيمة 200 مليون دولار في الساحة.

9. ملعب Inter&Co (أورلاندو، فلوريدا)

السعة: 25 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 2017.

المباريات:

18 يونيو/حزيران: أولسان x ماميلودي صن داونز (1:00 صباحا).

20 يونيو/حزيران: بنفيكا x أوكلاند سيتي (7:00 مساء).

يعد ملعب Inter&Co أحدث وأصغر الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ويستقبل عادة لقاءات فريق أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي لكرة القدم وفريق أورلاندو برايد في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات.

10. ملعب لينكولن المالي (فيلادلفيا، بنسلفانيا)

السعة: 69 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 2003.

المباريات:

17 يونيو/حزيران: فلامنغو x الترجي (4:00 صباحا).

18 يونيو/حزيران: مانشستر سيتي x الوداد (7:00 مساء).

20 يونيو/حزيران: فلامنغو x تشلسي (9:00 مساء).

22 يونيو/حزيران: يوفنتوس x تشلسي (9:00 مساء).

22 يونيو/حزيران: يوفنتوس x الوداد (7:00 مساء).

25 يونيو/حزيران: الترجي x تشلسي (4:00 صباحا).

27 يونيو/حزيران: سالزبورغ x ريال مدريد (4:00 صباحا).

28 يونيو/حزيران: (دور الـ16) (7:00 مساء).

5 يوليو/تموز: (ربع النهائي) (4:00 صباحا).

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يقع ملعب لينكولن المالي على ضفاف نهر ديلاوير، ويستضيف مباريات فريق فيلادلفيا إيغلز بطل بطولة سوبر بول لكرة القدم الأميركية هذا العام.

11. ملعب لومين فيلد (سياتل، ولاية واشنطن)

السعة: 69 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 2002.

المباريات:

16 يونيو/حزيران: بوتافوغو x سياتل ساوندرز (5:00 صباحا).

18 يونيو/حزيران: ريفر بليت x أوراوا ريد دايموندز (5:00 صباحا).

20 يونيو/حزيران: سياتل ساوندرز x أتلتيكو مدريد (1:00 صباحا).

21 يونيو/حزيران: إنتر ميلان x أوراوا ريد دايموندز (10:00 مساء).

23 يونيو/حزيران: سياتل ساوندرز x باريس سان جيرمان (10:00 مساء).

26 يونيو/حزيران: إنتر ميلان x ريفر بليت (4:00 صباحا).

يتمتع ملعب لومين فيلد بتصميم فريد على شكل حدوة حصان مع نهاية شمالية مفتوحة توفر إطلالة مذهلة على أفق المدينة، وهو أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2026.

12. ملعب أودي (واشنطن العاصمة)

السعة: 20 ألف متفرج.

تاريخ البناء: 2018.

المباريات:

19 يونيو/حزيران: العين x يوفنتوس (4:00 صباحا).

23 يونيو/حزيران: سالزبورغ x الهلال (1:00 صباحا).

26 يونيو/حزيران: الوداد x العين (10:00 مساء).

يعد ملعب العاصمة الأميركية موطنا لفريق دي سي يونايتد الذي يتقاسم مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي لقب الفريق الأكثر تتويجا في الدوري الأميركي لكرة القدم.