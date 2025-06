الملاعب المستضيفة لكأس العالم للأندية 2025 ومواعيد المباريات

يستضيف 12 ملعبا في 11 مدينة أميركية مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق في 14 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 13 يوليو/تموز 2025.

ويشارك في البطولة التي تقام بنظام جديد 32 فريقا للمرة الأولى، ويواجه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فريق الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية على ملعب هارد روك في ميامي.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

في ما يلي تفصيل للملاعب الـ12 والمدن الـ11 التي تستضيف منافسات بطولة كأس العالم للأندية ومواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة.

📍Where the #FIFACWC action will unfold. 🏟️ pic.twitter.com/DcsgDQTr8s

المباريات:

يعد ملعب مرسيدس بنز الأكثر هندسة معمارية من جميع الملاعب الأخرى المستضيفة للمباريات، ويتميز بسقف قابل للطي وشاشة عرض بزاوية 360 درجة، وهو المخصص لمباريات فريق أتلانتا المنافس في الدوري الأميركي.

المباريات:

The #FIFACWC: Coming soon to North Carolina. 👊

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 5, 2025