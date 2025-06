اتهامات لغارسيا حارس إسبانيول بالخيانة وسياسي بارز يدافع عن انتقاله لبرشلونة

دافع خافيير غارسيا ألبيول عمدة مدينة بادالونا عن خوان غارسيا حارس مرمى إسبانيول الذي يواجه انتقادات حادة من أنصار النادي الكتالوني بسبب قرب انتقاله إلى جاره اللدود برشلونة.

ووصل الهجوم على غارسيا لدرجة كتابة عبارات مسيئة ضده في بادالونا، المدينة التي وُلد ونشأ فيها، لكن قلة من جماهير الفريق الأزرق والأبيض أبدت تعاطفها معه ودافعت عنه، أبرزهم العمدة غارسيا ألبيول، وهو أحد الأعضاء المنتمين لنادي إسبانيول.

وكان عمدة بادالونا حازما في موقفه، إذ كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سأدلي برأيي في الجدل القائم حول خوان غارسيا، مُستندا إلى كوني عضوا في نادي إسبانيول منذ 35 عاما".

وأضاف ألبيول، وهو أحد قياديي الحزب الشعبي الإسباني اليميني، "لقد كان خوان ركيزة أساسية في بقاء الفريق هذا الموسم، وأعتقد أنه كسب حق الاحترام، مهما كان قراره المستقبلي".

وأتم ألبيول "أرى أن الحملة التي يشنّها البعض ضده ظالمة للغاية".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن موقف العمدة لم يمَر مرور الكرام على جماهير إسبانيول، التي انقسمت آراؤها بين مؤيد ومُعارض.

وكانت جماهير إسبانيول متأكدة من رحيل غارسيا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه اللافت مع الفريق خلال الموسم الماضي، غير أن توقعاتهم كانت تنصب حول انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتخيّلوا أن يرتدي قميص برشلونة.

وتعتبر جماهير إسبانيول انتقال غارسيا (24 عاما) إلى برشلونة "خيانة"، بسبب التاريخ العدائي الطويل بين الناديين.

ووضعت إدارة إسبانيول العراقيل في طريق إتمام الصفقة، إذ رفضت الدخول في مفاوضات مع نظيرتها في برشلونة، مما أجبر الأخير على اتخاذ قرارا بدفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 25 مليون يورو.

وأجمعت كثير من وسائل الإعلام الإسبانية على أن غارسيا بات قريبا للغاية من الانتقال إلى برشلونة في عقد لمدة 5 سنوات، وسط توقعات بأن يتم إعلان الصفقة رسميا الأسبوع المقبل.

ولفت غارسيا الأنظار بشدة مع إسبانيول خلال الموسم المنتهي، إذ أسهم في بقاء الفريق الكتالوني في الليغا بعد عديد من التصديات الحاسمة والمؤثرة.

