رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

برشلونة يكسب 18 ضعف سعر لاعب رحل عنه قبل 5 سنوات

الفرنسي توديبو انضم لبرشلونة في 2019 ورحل بعد عام واحد (غيتي)
8/6/2025

حقق نادي برشلونة أرباحا مالية كبرى من صفقات انتقال وإعارة لاعبه السابق الفرنسي جان كلير توديبو رغم أن الأخير لم يخض الكثير من المباريات مع النادي الكتالوني.

وأعلن وست هام يونايتد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي إتمام التعاقد مع توديبو (25 عاما) قادما من نيس الفرنسي، وهي الصفقة التي استفاد منها برشلونة ماليا بنسبة 20%.

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ولعب توديبو مع وست هام بالموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الإنجليزي تفعيل بند الشراء مقابل 39 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خزينة برشلونة انتعشت بمبلغ 7.8 ملايين يورو، وهي ما يعادل نسبة 20% من قيمة البيع المستقبلي التي اتفق عليها النادي الكتالوني مع نيس.

وكان برشلونة تعاقد مع توديبو في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادما من تولوز الفرنسي مقابل مليون يورو فقط، وبعد عام واحد خرج اللاعب من الفريق وانضم للعديد من الأندية على سبيل الإعارة قبل أن يستقر رسميا في صفوف وست هام يونايتد.

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وخلال السنوات الست أدرَّ توديبو على خزينة برشلونة أكثر من 18 مليون يورو.

وحصد برشلونة 3.5 ملايين يورو من إعارة اللاعب إلى شالكه الألماني وبنفيكا البرتغالي (1.5 مليون يورو + مليونين).

بعدها جاءت عملية البيع إلى نيس الفرنسي مقابل 8.5 ملايين يورو، مع احتفاظ برشلونة بنسبة 20% من قيمة بيعه المستقبلي.

وبعد انتقال توديبو النهائي إلى وست هام، أضاف برشلونة 7.8 ملايين يورو أخرى إلى خزينته، ليصل مجموع الأرباح من الإعارات والصفقات النهائية إلى 19.3 مليون يورو.

وأوضحت "ماركا" أنه وبعد خصم المليون يورو التي دفعها برشلونة لتولوز حصل على صافي ربح قدره 18.3 مليون يورو.

وخاض توديبو لعب مع برشلونة 5 مباريات رسمية فقط في جميع البطولات (4 في الدوري الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا)، وتُوج معه بلقب وحيد هو الدوري الإسباني في موسم 2018-2019.

المصدر: ماركا

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