برشلونة يكسب 18 ضعف سعر لاعب رحل عنه قبل 5 سنوات

حقق نادي برشلونة أرباحا مالية كبرى من صفقات انتقال وإعارة لاعبه السابق الفرنسي جان كلير توديبو رغم أن الأخير لم يخض الكثير من المباريات مع النادي الكتالوني.

وأعلن وست هام يونايتد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي إتمام التعاقد مع توديبو (25 عاما) قادما من نيس الفرنسي، وهي الصفقة التي استفاد منها برشلونة ماليا بنسبة 20%.

We can confirm that Jean-Clair Todibo will complete a permanent transfer from OGC Nice on July 1

Meanwhile, Carlos Soler and Evan Ferguson will return to their parent clubs following the end of their loan spells. We would like to wish them every success for the future.

