والد لامين جمال: لست مدمنا ولكنني مصاب بمرض خطير

نفى منير نصراوي -والد لامين جمال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا- أنه يتعاطى مواد مخدّرة، كاشفا في الوقت ذاته عن أنه يعاني مرضا خطيرا.

وتحدّث منير نصراوي -خلال ظهوره في بث مباشر عبر إنستغرام- عن طبيعة مرضه، مطالبا في الوقت ذاته باحترام خصوصيته.

وقال: "أعاني من الصرع، وأضطر لتناول 5 حبات دواء يوميا، جرّبوا أن أعطيكم واحدة من تلك الحبوب، لتروا كيف سيكون حالكم".

وأضاف "يجب عليكم أن تحترموا ذلك، فأنا لم أقلل من احترام أحد، إذا كنتم لا تعرفونني فلا تتحدثوا عني".

واعترف أنه يتعرض لمضايقات في بعض الأحيان، وقال: "أحيانا، عندما أسير في الشارع، أتعرض للسرقة، وبسبب مرضي يستغلني البعض".

وفي الوقت ذاته، نفى ما يُشاع عنه -خاصة في الفترة الأخيرة- من أنه يظهر في مقاطع الفيديو الخاصة به تحت تأثير مواد مخدرة.

🎙️ Mounir Nasraoui (Lamine Yamal’s father): "I have epilepsy. I take five pills a day. Let me give you one of mine and see how you feel."

"Because of my illness, people take advantage of me." 😢

"I’ve been suffering from this for years."

"I don’t use drugs. I’m a father who’s… pic.twitter.com/qy4Hh93d2K

