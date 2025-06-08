والد لامين جمال: لست مدمنا ولكنني مصاب بمرض خطير

نفى منير نصراوي -والد لامين جمال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا- أنه يتعاطى مواد مخدّرة، كاشفا في الوقت ذاته عن أنه يعاني مرضا خطيرا.

وتحدّث منير نصراوي -خلال ظهوره في بث مباشر عبر إنستغرام- عن طبيعة مرضه، مطالبا في الوقت ذاته باحترام خصوصيته.

وقال: "أعاني من الصرع، وأضطر لتناول 5 حبات دواء يوميا، جرّبوا أن أعطيكم واحدة من تلك الحبوب، لتروا كيف سيكون حالكم".

‼ El padre de Lamine Yamal explota contra quienes dicen que va “puesto” y asegura que sufre epilepsia: “Por mi enfermedad se aprovechan de mí” Mounir Nasraoui ha sorprendido a todos en un directo en sus redes sociales: "Soy un padre epiléptico que lleva sufriendo muchos años" pic.twitter.com/1BbZxVTfRY — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 4, 2025

وأضاف "يجب عليكم أن تحترموا ذلك، فأنا لم أقلل من احترام أحد، إذا كنتم لا تعرفونني فلا تتحدثوا عني".

واعترف أنه يتعرض لمضايقات في بعض الأحيان، وقال: "أحيانا، عندما أسير في الشارع، أتعرض للسرقة، وبسبب مرضي يستغلني البعض".

وفي الوقت ذاته، نفى ما يُشاع عنه -خاصة في الفترة الأخيرة- من أنه يظهر في مقاطع الفيديو الخاصة به تحت تأثير مواد مخدرة.

🎙️ Mounir Nasraoui (Lamine Yamal’s father): "I have epilepsy. I take five pills a day. Let me give you one of mine and see how you feel." "Because of my illness, people take advantage of me." 😢 "I’ve been suffering from this for years." "I don’t use drugs. I’m a father who’s… pic.twitter.com/qy4Hh93d2K — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) June 6, 2025

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وأوضح "لامين جمال يقاتل في الملعب من أجل أبيه وأمه وأخيه وأخته وجدته، لكن أن تقول إن والده يتعاطى شيئا هذا غير مقبول. احترم نفسك إذا كنت لا تعرفني، أنا لا أتعاطى شيئا، بل أنا أب يعاني منذ سنوات".

وختم "عليكم أن تحترموا ذلك. من يسيء إلى غيره، ستُسلب منه الكرامة أيضا. أنا شخص لا أسب أحدا".

ويُعرف الصرع بأنه اضطراب عصبي يحدث نتيجة زيادة النشاط الكهربائي في منطقة معيّنة من الدماغ، وقد يعاني الشخص المصاب به من نوبات تشنجية أو حركات جسدية لا إرادية متكررة، وتسمّى هذه الحالة "نوبة صرعية".

ويُنظر إلى الشخص الذي تتكرر معه هذه النوبات بشكل منتظم (نوبات متكررة) على أنه مُصاب بالصرع الذي ينشأ نتيجة تغيّرات قصيرة ومفاجئة في وظائف الدماغ، ولهذا السبب فهو يعدّ حالة عصبية.

ويحرص منير نصراوي على الوجود في معظم مباريات نجله لامين جمال مع برشلونة، في حين تحول ماضيه باعتباره مشجعا في السابق لريال مدريد إلى واحد من أكثر المواضيع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا خلال الفترة الماضية.

وانتشرت عديد من الصور لمنير مرتديا قميص ريال مدريد ويشجعه بحماس قبل إحدى مباريات الكلاسيكو عام 2022 أمام ملعب سانتياغو برنابيو.

وردّ والد لامين جمال على هذه الانتقادات بطريقة حاسمة وباللغة الكتالونية، وكتب عبر حسابه في إنستغرام "حتى لو كنت مشجعا لريال مدريد، لا يهمني ذلك إطلاقا. الفريق الذي يؤمّن لي لقمة العيش هو برشلونة".