نحو مليار يورو.. ارتفاع صاروخي في القيمة السوقية لسان جيرمان ونجومه

بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ارتقى باريس سان جيرمان إلى مستوى جديد، ومعه ارتفعت قيمة الفريق السوقية ولاعبيه بشكل صاروخي بقيمة تقارب مليار يورو.

ووفقا لموقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية، أصبح باريس سان جيرمان بعد فوزه في نهائي دوري الأبطال على حساب إنتر ميلان بنتيجة 5-0 يحتل المراكز الخمسة الأولى بين الفرق الأعلى قيمة سوقية في العالم.

وإجمالا، ارتفعت القيمة السوقية التراكمية للفريق الباريسي (24 لاعبا محترفا) من 923.5 مليون يورو إلى نحو 1.05 مليار يورو (أو بزيادة قدرها 137 مليون يورو). وبذلك، يتفوق باريس سان جيرمان على ليفربول (942.5 مليون يورو) وبرشلونة (1.02 مليار يورو)، ليصبح رابع أغلى فريق في العالم، خلف ريال مدريد (1.27 مليار يورو)، ومانشستر سيتي (1.18 مليار يورو)، وأرسنال (1.1 مليار يورو).

تاليا قائمة الأندية الخمسة الأولى الأعلى قيمة سوقية في العالم حاليا:

1- ريال مدريد: 1.41 مليار يورو

2- مانشستر سيتي: 1.18 مليار يورو

3- أرسنال: 1.10 مليار يورو

4- باريس سان جيرمان: 1.05 مليار يورو

5- برشلونة: 1.02 مليار يورو

ارتفاع قيمة نجوم سان جيرمان

بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في قيمة نادي العاصمة الفرنسية بعد تتويجه بأول لقب أوروبي في تاريخه، تضاعفت قيمة فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي 10 أضعاف، بفضل لاعبين تألقوا على الساحة العالمية.

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وضم النادي الباريسي 3 لاعبين في خط الهجوم تُقدر قيمة كل واحد منهم بـ90 مليون يورو وهم: الفرنسي عثمان دمبيلي ومواطنه الشاب ديزيريه دويه والمجري خفيتشا كفاراتسخيليا.

على الرغم من عمره البالغ 28 عاما، فإن أداء ديمبيلي الأخير في عالم كرة القدم، ومكانته كمرشح قوي لجائزة الكرة الذهبية القادمة، أسهم في ارتفاع قيمته (من 75 مليون يورو إلى 90 مليون يورو) علما أن الفريق الباريسي تعاقد معه مقابل 50 مليون يورو من برشلونة في عام 2023.

أما دويه البالغ من العمر 19 عاما والذي تعاقد معه سان جيرمان الصيف الماضي من فريق رين مقابل 50 مليون يورو، ارتفعت قيمته من 60 مليون يورو إلى 90 مليون يورو).

زيادة قيمة المغربي حكيمي

من بين اللاعبين الكبار في سان جيرمان الذين شهدت قيمتهم السوقية ارتفاعا هو المغربي أشرف حكيمي (من 65 مليون يورو إلى 80 مليون يورو)، وبات ظهير ريال مدريد وبوروسيا دورتموند السابق رابع أعلى قيمة في سان جيرمان وفي الدوري الفرنسي وأغلى خامس ظهير أيمن في العالم (مواليد 1998).

وشهدت قيمة الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما زيادة بـ5 ملايين يورو لتبلغ 40 مليون يورو، وأصبح بالتالي أغلى حارس مرمى في العالم بالتساوي مع ديفيد رايا، وديوغو كوستا، وجريجور كوبيل.

القيمة السوقية الحالية لأبرز لاعبي سان جيرمان