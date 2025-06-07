موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025 وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة غدا الأحد 8 يونيو/حزيران الجاري على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة. ويقود المباراة طاقم تحكيم سويسري بقيادة الحكم ساندرو شيرر.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة البرتغال وإسبانيا:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وسيجمع نهائي دوري الأمم الجارتين الأيبريتين: إسبانيا بطلة النسخة الأخيرة في 2023، والبرتغال بطلة النسخة الأولى في 2019.

يسعى النجم الصاعد لامين جمال لإثبات نفسه مرة جديدة على الساحة العالمية عندما تلعب بلاده إسبانيا ضد البرتغال ونجمها المخضرم كريستيانو رونالدو غدا الأحد في ميونخ في نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

سجل جمال مرتين واختير أفضل لاعب في نصف النهائي في شتوتغارت عندما تقدمت إسبانيا 4-0 على وصيفة بطل العالم فرنسا، قبل أن تقصيها 5-4 في مباراة غنية بالأهداف.

قال جمال الذي قاد برشلونة إلى لقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم، "هذه مباراة مميزة، نهائي يمنحنا دافعا إضافيا".

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وعن مواجهة رونالدو الذي يكبره بـ23 عاما، قال اللاعب الموهوب على الجناح الأيمن والذي يذكر ببدايات أسطورة برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، "هو أسطورة كروية. أنا، مثل كل اللاعبين، لدي احترام كبير لكريستيانو. سأقوم بعملي وهو ببساطة محاولة الفوز".

المواجهات السابقة بين الفريقين

7 انتصارات للبرتغال

16 فوزا لإسبانيا

17 تعادلا

الأهداف:

77 هدفا لإسبانيا

45 هدفا للبرتغال

تشكيلة البرتغال المحتملة

ديوغو كوستا؛ نيلسون سيميدو، روبن دياز، غونزالو إيناسيو، نونو مينديز؛ فيتينيا، برونو فرنانديز، جواو نيفيز؛ برناردو سيلفا، رونالدو، بيدرو نيتو.

تشكيلة إسبانيا المحتملة

أوناي سيمون؛ بيدرو بورو، لو نورماند، هويسن، كوكوريلا؛ بيدري، فابيان رويز: جمال، ميرينو، ويليامز؛ أويارزابال.

وقبل النهائي، تقام في شتوتغارت مباراة تحديد المركز الثالث بين ألمانيا وفرنسا.

تفتقد فرنسا إلى المهاجمين عثمان ديمبيليه وبرادلي باركولا والمدافع كليمان لانغليه لارتباطهم مع أنديتهم أو الإصابة.