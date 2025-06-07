كشف الحارس الشخصي السابق لكريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن المبلغ الباهظ الذي تقاضاه لحماية أيقونة كرة القدم.

كان هيتشمان بخاري جزءا من فريق الأمن الخاص برونالدو لمدة 4 سنوات عندما كان نجم البرتغال لاعبا في ريال مدريد الإسباني.

ويقول هيتشمان إن حياته تغيرت للأبد منذ اللحظة التي قرر فيها تكريس نفسه لهذه المهنة، ويضيف "عندما تُقدّم خدمات الحماية لشخص كهذا، عليك أن تضع في اعتبارك أن حياتك ستتغير إذا اضطررت لحماية ظهره".

وألقى خبير الأمن البالغ من العمر 36 عاما الضوء على التدابير الوقائية المتخذة لضمان سلامة رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز وعائلتهما، وقال "إن ملف رونالدو الشخصي ليس "عالي الخطورة " أي أنه ليس شخصية معروفة تتعرض لتهديدات بالقتل أو ما شابه، كرئيس وزراء أو رئيس دولة".

ويضيف في برنامج تيليسينكو: "إنه شخصية مشهورة تواجه تهديدات مستمرة من متعصبين أو أشخاص يسعون لسرقة ممتلكاته".

وعن سؤال حول شخصية رونالدو عن قرب قال هيتشمان "إنه شخص رائع، كريم للغاية، على عكس ما يُشاع عنه، وأوضح أنهما يحافظان حاليا على "علاقة جيدة".

كم يتقاضى الحارس الشخصي السابق لرونالدو؟

حضر بخاري بعض الأحداث البارزة خلال فترة توليه حماية الأسطورة البرتغالية، مما أكسبه راتبًا ضخما قدره 850 جنيها إسترلينيا في اليوم (1150 دولار أميركي).

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وهذا يعادل 4250 جنيها إسترلينيا (5748 دولار أميركي) لأسبوع عمل مكون من 5 أيام و21250 جنيها إسترلينيا (28740 دولار أميركي) شهريا، بينما كان راتبه السنوي يصل إلى 255 ألف جنيه إسترليني (344 ألف دولار).

على الرغم من اضطراره للدفاع عن نفسه أمام أعداد كبيرة من مشجعي كرة القدم، والمصورين، واللصوص من حين لآخر، أصر بخاري على أن العمل مع رونالدو كان سهلا.

خلال ظهوره على قناة تيليسينكو، قال "عملنا يعتمد على ملف العميل، في حالة كريستيانو الذي عملت معه لمدة 4 سنوات لم يكن ملفه الشخصي محفوفا بالمخاطر لأن الناس لم يرغبوا في قتله، ولم يتلق تهديدات بالقتل.. لقد تعرض للتهديد من قبل المشجعين أو الأشخاص الذين أرادوا سرقته".

يُعد رونالدو من أشهر الشخصيات الرياضية عالميا، إلا أن هذه الشعبية تحمل في طياتها مخاطر فعلى سبيل المثال تجاوز أحد المشجعين الأمن خلال مباراة البرتغال ضد ألمانيا واقتحم الملعب، واقترب من اللاعب البالغ من العمر 40 عاما قبل أن يُبعده الأمن.