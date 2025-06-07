صورة وسبب غريب يتسببان بإيقاف 6 ناشئين من فريق أرجنتيني

قرّرت إدارة "نيولز أولد بويز" -النادي الذي انطلق منه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي- فرض عقوبة قاسية على عدد من لاعبيه الأطفال لسبب غريب للغاية.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن "نيولز أولد بويز" أوقف 6 لاعبين من فئة الصغار تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 9 سنوات لمدة 3 أشهر، كما سحب المنح الدراسية منهم، بسبب صورة التقطت لهم مع لاعب في صفوف ألدّ منافسي النادي.

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وانتشرت صورة عبر تطبيق واتساب للاعبين الأطفال الستة مع إغناسيو مالكورا، لاعب فريق روساريو سنترال، وتُوصف العلاقة بين الناديين بأنها "أحد أعظم الخصومات في الأرجنتين".

La sancion de Newell's a 6 menores por sacarse una foto es de un enorme error que debe ser subsanada por la institucion. La medida afecta derechos consagrados en la convencion sobre derechos de niños/as y adolescentes interes superior del niño, no discriminación y desarrollo etc. pic.twitter.com/O2MCgWWnp4 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) June 3, 2025

والتقطت الصورة بناء على رغبة آباء اللاعبين، لكن هذا لم يخفّف قرار النادي الذي اتخذه بالاتفاق مع أولياء أمورهم، حفاظا على الأجواء العامة داخل الفريق.

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وصرّح كارلوس بانسيرولي -مدير أكاديمية مالفيناس التابعة للنادي- بأن "هذه الصورة أثارت كثيرا من الأمور داخل النادي، خصوصا في ظل الظروف التي نعيشها. لذلك تم اتخاذ هذا القرار بهدف الحفاظ على الحياة اليومية".

وأضاف "ربما يكون قرارا خطأ أو قاسيا، لكننا -خلال اجتماع مع آباء وأمهات اللاعبين الستة- اتفقنا على اتخاذ هذا الإجراء، نعم تم سحب المنحة الدراسية، لكن كل شيء تم بالاتفاق مع أولياء الأمور".

وأقر بانسيرولي بأن "الأطفال كانوا ضحايا هذه الصورة، لأنها جاءت بناء على رغبة الآباء"، موضحا في الوقت ذاته "ما قررناه هو تصحيح داخلي لتجنب تكرار هذه الأخطاء في المستقبل".

وختم بقوله: "يمكن للجميع أن يفعل ما يريد، ولكن ليس باستخدام زي نادي نيولز أولد بويز. يجب علينا احترام الشعار والقميص، ولهذا كان من الضروري أن نمنع إمكانية تكرار ذلك".

ومن جانبها، علّقت شبكة "سي بي إس سبورتس" الشهيرة على العقوبة بالقول إن "نادي نيولز أولد بويز أعاد تعريف ما هو طبيعي وعادي بطريقة قاسية للغاية".

وأوضحت أنه "ربما لا تكون هناك دولة في العالم تحتوي على منافسات شديدة بين الأندية في كرة القدم مثل الأرجنتين. من بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، إلى لانوس ضد بانفيلد، هناك بالفعل كراهية عميقة مترسخة في الثقافة بين جماهير الأندية، خاصة فيما يتعلق بالديربي أو الكلاسيكو".

يُذكر أن أكاديمية مالفيناس هي المدرسة نفسها التي انضم إليها ميسي وليونيل سكالوني المدرب الحالي لمنتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.