شاهد.. فوز صعب لإنجلترا على أندورا في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب الإنجليزي ثالث فوز له في ثالث مباراة له بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل، وجاء هزيلا جدا على "مضيفه" الأندوري المتواضع، وذلك بهدف سجله هاري كاين من دون رد اليوم السبت، في مباراة أقيمت في برشلونة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الـ11 للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم.

وعزز "الأسود الثلاثة" رصيدهم في صدارة المجموعة بـ9 نقاط كاملة بعدما فازوا في الجولتين الأوليين على ألبانيا 2-0 ثم لاتفيا 3-0 في مستهل رحلتهم مع خليفة غاريث ساوثغيت.

وابتعد الإنجليز في الصدارة بفارق 6 نقاط مؤقتا عن ألبانيا ولاتفيا التي تلتقي الثلاثاء مع ألبانيا.

وقال كين، الذي سجل هدفه رقم 450 في مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب، لمحطة "آي تي في سبورت": "لم يكن الأداء رائعا ولا أعتقد أن الكثير من الناس سيتذكرون هذا الأداء.. كان الملعب جافا، مشابها لما سيحدث العام المقبل في كأس العالم، لذا سنقوم بتحليل مجريات اللقاء.. لم نكن جيدين بما يكفي في التعامل مع الكرة، لكننا سنستغل النقاط الثلاث ونمضي قدما".

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ومن المتوقع أن تكون إنجلترا واحدة من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم العام المقبل، ورغم أنه من الصعب معرفة سبب الأداء الممل ضد أندورا ذات العقلية الدفاعية، فإن المدرب توخيل سيعرف أنه يجب إجراء تحسينات كبيرة على الأداء.

وفي 6 مباريات سابقة ضد أندورا، سجلت إنجلترا 25 هدفا من دون رد. ولكن حتى بعد أن تقدمت إنجلترا في نهاية لقاء اليوم، لم يكن هناك أي شعور بأن أبواب الفرج ستُفتح.

وتوخيل هو أول مدرب لمنتخب إنجلترا يفوز في أول 3 مباريات له من دون أن تهتز شباكه، لكنه لم يُحاول تجميل أداء التشكيلة الضعيفة.

وقال "لسنا سعداء بالطبع. فقدنا زخمنا تماما بعد أول 25 دقيقة ولم نتمكن من استعادته.. انتهى بنا المطاف إلى فترة لم تكن جيدة بما يكفي، حيث افتقرنا إلى السرعة والجودة والحيوية".

الفوز الثالث للبوسنة والهرسك

وأهدى الهداف المخضرم إدين دجيكو بلاده البوسنة والهرسك فوزها الثالث في ثالث مباراة له ضمن منافسات المجموعة الثامنة بتسجيله الهدف الوحيد ضد سان مارينو المتواضعة بعد دخوله بديلا في زينيتسا.

وبتعزيزه سجله القياسي كأفضل هداف في تاريخ بلاده بتسجيله هدفه الـ68 في 141 مباراة دولية بعد 4 دقائق فقط على دخوله كبديل (66)، رفع مهاجم فنربخشة التركي حاليا ومانشستر سيتي الإنجليزي وروما وإنتر الإيطاليين سابقا رصيد بلاده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 6 عن كل من رومانيا الثانية وقبرص الثالثة والنمسا الرابعة (من دون نقاط).

وبعد هذه البداية التي حققت فيها الفوز على رومانيا 1-0 خارج الديار ثم قبرص 2-1، تبدو البوسنة المرشحة الأقوى لتصدر المجموعة ونيل بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات العالمية للمرة الثانية فقط في تاريخها كدولة مستقلة، بعد أولى عام 2014 في البرازيل حين انتهى مشوارها عند دور المجموعات.