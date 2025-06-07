شاهد.. النرويج تُلحق بإيطاليا هزيمة مذلة في تصفيات كأس العالم

وجهت النرويج ضربة مؤلمة لإيطاليا وتغلبت عليها 3-0 -أمس الجمعة- لتكون بداية محرجة في مشوار "الأتزوري" في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ورفع المنتخب الفائز رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات متصدرا المجموعة التاسعة، بينما ظلت إيطاليا بلا رصيد بعد خسارة مباراتها الأولى في المجموعة.

وفي ظل هطول أمطار، تعالت هتافات الجماهير النرويجية بعد مرور 14 دقيقة من بداية المباراة، عندما استغل ألكسندر سورلوث تمريرة من أنطونيو نوسا، وأسكن الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأشعل نوسا حماس الجماهير بشكل أكبر في الدقيقة 34، إذ استلم الكرة بمهارة وانطلق متجاوزا اثنين من المدافعين الإيطاليين ثم سدد الكرة في الشباك من حدود منطقة الجزاء.

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واستمرت معاناة إيطاليا في الشوط الأول عندما أرسل مارتن أوديغارد تمريرة إلى إيرلينغ هالاند غير المراقب، ليراوغ حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما ويسجل الهدف الثالث للنرويج.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف ايرلينغ هالاند مع منتخب النرويج امام منتخب ايطاليا 😥💙pic.twitter.com/YeYCkkb49J — مشعل (@Dolgador) June 6, 2025

وقد تسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة في تراجع إيقاع المباراة بالشوط الثاني، واقتربت النرويج من التسجيل مجددا عندما أطلق البديل باتريك بيرج تسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم بعد مرور ساعة من اللعب.