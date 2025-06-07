سينر يهزم ديوكوفيتش ويتأهل إلى نهائي رولان غاروس للتنس

تغلب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بـ3 مجموعات (6-3 و7-5 و7-6) على الصربي نوفاك ديوكوفيتش -أمس الجمعة- في مباراة شكلت مواجهة بين لاعبين من جيلين مختلفين، وتأهل للمرة الأولى إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس حيث يواجه حامل اللقب كارلوس ألكاراز.

وفي مواجهة لاعب يبدو مثل نسخة أصغر سنا وأكثر حداثة منه، بدا ديوكوفيتش البالغ 38 عاما وكأنه في مثل عمر منافسه لفترة من الوقت على ملعب فيليب شاترييه، إذ استخدم سينر ضرباته الأمامية القوية ليجعل اللاعب الصربي يطارد الكرة يمينا ويسارا ووسطا.

🎾 نقطة المباراة سينر يعبر إلى النهائي بعد فوزه على دجوكوفيتش بثلاث مجموعات دون ردّ#رولان_غاروس#RolandGarros pic.twitter.com/GVzbb1ho1w — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 6, 2025

واستعرض ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم سابقا والذي يسعى للفوز باللقب رقم 25 له في البطولات الأربع الكبرى، تألقا واضحا وكاد أن يعود لكنه أهدر 3 نقاط حاسمة في المجموعة الثالثة، ليودع البطولة.

وسيواجه اللاعب الإيطالي، الذي عاد مؤخرا من عقوبة إيقاف في قضية منشطات، اختبارا أكثر صعوبة في النهائي المقرر غدا أمام ألكاراز الذي تأهل في وقت سابق أمس بانسحاب منافسه في الدور قبل النهائي لورنسو موسيتي بسبب إصابة في بداية المجموعة الرابعة من المباراة.