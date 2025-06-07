رونالدو يحدد مفتاح الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يتعين عليه إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال رونالدو المتوج بالجائزة المرموقة 5 مرات في مسيرته الزاخرة: "لا يمكنني قول من يستحقها"، وذلك عشية نهائي دوري الأمم الأوروبية التي يخوضها الأحد ضد إسبانيا.

وتابع اللاعب البالغ 40 عاما الذي أمضى آخر موسمين ونصف الموسم في صفوف نادي النصر السعودي: "أعتقد أن الفائز بالجائزة يجب أن يكون من الفريق المتوج بالألقاب. المتوج بالكرة الذهبية يجب أن يكون من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا".

وأحرز باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع الماضي لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الساحق على إنتر الإيطالي 5-0، وهو الأكبر في مباراة نهائية للمسابقة القارية الأم.

وُيعدّ لاعبه عثمان دمبيلي من المرشحين لنيل الجائزة، بالإضافة إلى الإسباني الشاب لامين جمال بطل أوروبا مع بلاده وإسبانيا مع برشلونة.

وأحرز رونالدو الجائزة أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، في حين نالها غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 8 مرات في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023.

وراحت الجائزة العام الماضي للاعب الوسط الإسباني رودري الذي تعرض بعدها لإصابة أبعدته طوال الموسم عن بلاده وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

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رونالدو لن يشارك في مونديال الأندية

من جهة أخرى، أعلن البرتغالي المخضرم أنه لن يشارك في كأس العالم للأندية المقررة هذا الشهر في الولايات المتحدة، مستبعدا تكهنات حول انضمامه لأحد الأندية المشاركة.

وقال قائد منتخب البرتغال إن التلميحات حول مشاركته في البطولة الموسعة كانت بعيدة عن الصواب.

وتابع ابن الـ40 عاما الذي خاض آخر موسمين ونصف في صفوف النصر السعودي: "لن أكون حاضرا في كأس العالم للأندية"، لكنه أكد تلقيه اتصالات من عدة أندية مشاركة.

وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو على صعيد الأندية، مع انتهاء عقده في آخر يونيو/حزيران الجاري مع النصر الذي ضمه بصفقة باذخة أواخر 2022.

وكتب أفضل لاعب في العالم 5 مرات في مايو/أيار في حساباته على مواقع التواصل "انتهى الفصل"، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقبل.

وأضاف رونالدو السبت في مؤتمر صحافي أنه لا يرغب باتخاذ قرار مؤقت يسمح له بالمشاركة في البطولة: "تواصلت بعض الأندية معي. البعض كان منطقيا خلافا للبعض الآخر، لكن لا يمكنك التقاط كل الكرات بيديك".

وتابع المهاجم أن قراره بشأن مستقبله مع الأندية "شبه نهائي".