الفيفا يختبر ابتكارات جديدة في كأس العالم للأندية

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة إن ارتداء الحكام كاميرات مثبتة على أجسادهم إلى جانب استخدام نظام محسن لكشف التسلل سيكونان من بين أبرز الابتكارات في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وللمرة الأولى في بطولة من تنظيم الفيفا، سوف يرتدي حكام المباريات كاميرات، وسيتم بث لقطات مختارة منها على الهواء مباشرة إلى الجماهير.

وستتم تجربة نسخة جديدة ومتقدمة من تقنية التسلل شبه الآلية، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي واستخدام كاميرات متعددة وأجهزة استشعار الكرة، لتسريع عملية اتخاذ القرار مع الإبقاء على تدخل حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالات الدقيقة.

Referee body camera in action. We can expect to see more of this at @FIFACWC ⚽️

Footage from Botafogo vs. Pachuca in the FIFA Intercontinental Cup 2024™ where body cameras were trialled. #TakeItToTheWorld | #FIFACWC | #FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/A30PiFDDA1

— FIFA Media (@fifamedia) June 6, 2025