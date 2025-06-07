الأميركية غوف تتوج بلقب بطولة رولان غاروس للتنس

توجت الأميركية كوكو غوف، بلقب بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس (ثاني البطولات الأربع الكبرى) للمرة الأولى في مسيرتها عقب تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا، بمجموعتين لواحدة، اليوم السبت، في النهائي.

وحسمت غوف، المصنفة الثانية عالميا، المباراة أمام سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، بصعوبة في زمن قدره ساعتان و38 دقيقة، بواقع (6-7، و6-2 و6-4)، محققة فوزها السادس في المواجهات المباشرة مقابل 5 هزائم.

وعوضت غوف البالغة 21 عاما الفرصة التي فوتتها عام 2022 حين خسرت نهائي رولان غاروس أمام شفيونتيك، وتوجت باللقب بعد مباراة استغرقت ساعتين و38 دقيقة، محققة انتصارها السادس على البيلاروسية البالغة 28 عاما في 11 مواجهة.

ويعد هذا اللقب الثاني في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لغوف في مسيرتها بعد أن حققت لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي فازت بها عام 2023، عقب تغلبها أيضا على سابالينكا.

وأصبحت كوكو غوف، أول أميركية تفوز بلقب فردي للسيدات في رولان غاروس، منذ فوز سيرينا وليامز عام 2015، وأصغر أميركية تحقق هذا الإنجاز منذ أن حققته سيرينا عام 2002.

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كما أصبحت رابع لاعبة تحرز أكثر من لقب كبير قبل بلوغها عامها الـ22 بعد الروسية ماريا شارابوفا واليابانية ناومي أوساكا وشفيونتيك.

في المقابل، سقطت البيلاروسية في النهائي الثاني لها تواليا في البطولات الكبرى، بعد بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام حين خسرت أمام الأميركية الأخرى ماديسون كيز.

كما تكرر سيناريو مواجهتها في نهائي فلاشينغ ميدوز 2023 أمام غوف حين تقدمت بمجموعة على الأميركية الشابة قبل أن تعود وتخسر اللقاء.