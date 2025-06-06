تشيزني يحسم مستقبله مع برشلونة

حسم البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة مستقبله مع برشلونة بعد موافقته على تمديد عقده مع الفريق الكتالوني.

ووافق تشيزني على العرض الذي تلقاه لتمديد عقده مع برشلونة لمدة عامين حتى 2027.

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين أن الموضوع حسم وفي انتظار الخطوات الرسمية وإعلان الاتفاق بين الطرفين.

وأضاف رومانو أنه رغم تعاقد البارسا مع خوان غارسيا حارس إسبانيول فإن برشلونة يريد الإبقاء على تشيزني.

وكان تشيزني كشف -الشهر الماضي- عن مفاجأة طريفة تتعلق باتخاذه قرار البقاء أو الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي.

وخلال سؤاله عن مستقبله مع النادي الكتالوني بعد موقعة الكلاسيكو، اعترف تشيزني بأن قرار الموافقة على التمديد من عدمه بيد زوجته.

وقال تشيزني في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "لا أخفيكم سرّا. لديّ عرض للاستمرار في برشلونة لمدة عامين إضافيين، النادي قدّم العرض بالفعل لكنني طلبت بعض الوقت أحتاجه لاتخاذ القرار مع عائلتي لمعرفة ما الأفضل لنا".

وأوضح "سأتخذ هذا القرار مع زوجتي، ولم أتحدث معها بالأمر بعد. في الحقيقة معظم القرارات تتخذها زوجتي ولا أشعر بالخجل من ذلك على الإطلاق".

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وتابع تشيزني "فيما يتعلق بكرة القدم كنت أتخذ القرارات بنفسي بصفتي لاعبًا محترفًا، لكن هذه حالة مختلفة تماما لأننا كنا قد قررنا جميعا أن آتي لعام واحد فقط لتحقيق أحلامنا ثم نعود لممارسة الغولف".