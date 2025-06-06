سر البقع الخضراء على قمصان ريال مدريد بمبارياته في البرنابيو

كشف تقرير إسباني عن سر البقع الخضراء التي تظهر على ملابس لاعبي ريال مدريد خلال مباريات الفريق خاصة تلك التي تُقام على ملعب سانتياغو برنابيو بعد تجديده.

وربما انتبه المتابع لمباريات "الميرنغي" خلال الموسمين الأخيرين ظهور بقع خضراء على قصمان وسراويل اللاعبين، وهو ما أثار حيرة المتابعين وأنصار النادي الملكي على حد سواء.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن السبب الرئيسي يعود لحالة العشب المفروش على أرضية الملعب.

وكان الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد انتقد عشب ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراته ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقال بيب "يجب على فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) أن يهتم فقط بأن يكون لديه ملعب جيد كما كان لريال مدريد دائما"، وهو تصريح لن يُعجب مسؤولي النادي الملكي الذين كانوا يعتقدون أن حالة الملعب كانت أكثر من ممتازة قبل أن يباشروا العمل على إنهاء هذه الشكوى إلى الأبد وفق الصحيفة.

وعلى مدار الموسم الماضي 2024-2025 استبدل ريال مدريد عشب ملعب سانتياغو برنابيو 5 مرات، وذلك في إطار مشروع جديد يهدف إلى استعادة جودة العشب.

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وأدى تغيير ظروف زراعة العشب إلى تحسين جودته، وذلك من خلال نظام يتألف من 6 ألواح كبيرة من العشب الطبيعي والهجين تقسّم الملعب، يتم نقلها لتخزينها تحت الأرض عبر نظام هيدروليكي يرفعها ثم ينزلها تحت الأرض واحدة تلو الأخرى في مساحة بطول 30 مترا لأكثر من 300 يوم في السنة.

🏟️🌱👀 ¡El césped retráctil del Bernabéu como nunca lo habías visto!#RealFootball pic.twitter.com/r2TkzsiNPv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 5, 2023

وتحت الأرض يتم توفير البيئة والضوء المناسبين للعناية بالعشب مع تحكم صارم في الرطوبة والري ودرجة الحرارة.

وفي ظل كل هذه الإجراءات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الموسم الماضي تكهّنات تحدثت عن استخدام طلاء أخضر لتغطية المناطق الجافة أو التالفة من العشب لتجنب ظهور الملعب بحالة سيئة على شاشات التلفزيون.

وبحسب "ماركا" فإن هذه الفكرة ليست خاطئة لكن دوافع ريال مدريد كانت مختلفة، فالنادي لم يقصد إخفاء حالة العشب بل كان هدفه تحسين المظهر البصري عن طريق طلاء خطوط الفواصل بين ألواح العشب المختلفة لتقليل وضوح تلك الفواصل.

ويتم هذا الإجراء قبل كل مباراة حيث يدوم الطلاء على العشب من 4 إلى 5 ساعات فقط باستخدام منتج غير ضار ولا يؤثر بأي شكل على صحة اللاعبين، لكنه أثار جدلا كبيرا بسبب البقع الخضراء التي تظهر على قمصان لاعبي ريال مدريد بعد دقائق قليلة من انطلاق كل مباراة.

ولعل ما يسهم في زيادة البقع الخضراء على زي فريق ريال مدريد تحديدا أكثر من الفرق الضيفة هو لونها الأبيض الكامل، والذي تظهر عليه الألوان الأخرى بوضوح.

واتسخ زيّ البرازيلي إندريك بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب ضد أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهو ما تكرّر خلال الموسم مع معظم زملائه.

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وأشارت "ماركا" إلى أن النظام المستخدم يعتمد على ست ألواح بقياس 105 × 11 مترا يتم طلاء الفواصل بينها، مما يجعل المساحة المطلية واسعة جدا.

وامتد هذا المشروع إلى ملاعب التدريب الخاصة بريال مدريد في المدينة الرياضية فالديبيباس، بهدف توفير نفس ظروف اللعب الموجودة في ملعب سانتياغو برنابيو.