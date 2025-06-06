برشلونة يواجه عقوبات جديدة محتملة من "يويفا"

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة قد يواجه عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف مجددا.

وذكرت صحيفة "التايمز" التي أوردت الخبر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، وأضافت أن النادي الكتالوني يدرك أنه ربما سيتعرض للعقوبة.

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وغُرِّم برشلونة 500 ألف يورو بسبب عدم تقديمه معلومات مالية صحيحة، ويواجه الآن عقوبة ثانية قد تشمل تقليص عدد اللاعبين المسجلين في دوري أبطال أوروبا أو خسارة نقاط.

وأكد برشلونة إتمامه عملية تدقيق مالي يجريها "يويفا" كل عامين، وأنه لم يتلق بعد نتائج أو عواقب محتملة من هذه المراجعة.

وشدد برشلونة أن الخلاف الأساسي مع "يويفا" هو عدم اعتبار بعض العمليات المالية كدخل تشغيلي اعتيادي، على عكس ما تعتبره رابطة الدوري الإسباني.

وتتركز الخلافات حول الآليات المعروفة التي سمحت له بالتعاقد مع لاعبين مثل رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

إيرادات استثنائية

تعتبر رابطة الدوري الإسباني الإيرادات المتأتية من هذه العملية عادية، بينما يعتبرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيرادات استثنائية، وهو ما يترتب عنه عقوبات رغم أن النادي لم يتلق أي إخطار من الهيئة بشأن العقوبات المحتملة التي سيواجهها.

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وتم تحذير النادي سابقا أنه في حال حدوث مخالفات أخرى ستكون العقوبة أشد من المرة الأولى التي غُرِّم فيها بـ500 ألف يورو.

وجاء في قرار محكمة التحكيم الرياضي "تُؤكِّد هيئة الرقابة المالية للنادي أن أي انتهاك مماثل من قِبَل النادي خلال عملية المراقبة لموسم 2023-2024 سيعدّ حال تكرار للمخالفات وسيتم فرض إجراء تأديبي أشد على برشلونة".

برشلونة يجني أموالا طائلة

يجني برشلونة الملايين من سوق الانتقالات، ففي الأيام الأولى من يونيو/حزيران الجاري جمع النادي 14.3 مليون يورو.

وحقق النادي الكتالوني 6 ملايين يورو من صفقة بيع أليكس فالي إلى كومو الذي دفع الشرط الجزائي للاعب الثلاثاء الماضي.

وهناك صفقتان أخريان حققتا أيضا أرباحا طائلة لبرشلونة ولكن بشكل غير مباشر إحداهما كانت صفقة جان كلير توديبو.

ففي الصيف الماضي، انتقل اللاعب من نيس على سبيل الإعارة إلى وست هام مع خيار شرائه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وسيدفع النادي الإنجليزي 39 مليون يورو ما يعني أن برشلونة سيحقق ربحا قدره 7.8 ملايين من هذه الصفقة المستقبلية، بعد أن استحوذ على 20% منها.

ومن الصفقات الأخرى التي ستدرّ أرباحا على البلوغرانا صفقة انتقال أليكس كولادو إلى أحد أندية الدوري القطري مقابل 2.97 مليون يورو. وسيحصل برشلونة على نصف مليون يورو من الصفقة لأنه سبق وأن استحوذ على 20% منها أيضا.

وبهذه الصفقات الثلاث، جمع البارسا مبلغا لا يستهان قدر بـ14.3 مليون يورو.