لامين جمال الأعلى قيمة في العالم ومركز مفاجئ لمبابي

كشف أحدث تقرير من المرصد الدولي للدراسات الرياضية لكرة القدم "سي إيه آي إس" (CIES)، اليوم الأربعاء عن ارتفاع صاروخي لقيمة مهاجم فريق برشلونة لامين جمال.

وأصبح جمال -الذي مدد عقده مع برشلونة حتى يونيو/حزيران 2031- اللاعب الأعلى قيمة في سوق الانتقالات 402.3 مليون يورو، بحسب تقييم المرصد.

وهذا الرقم يضع جمال في صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة متفوقا بفارق كبير على مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند ولاعب ريال مدريد جود بيلينغهام.

وجاء النرويجي هالاند في المركز الثاني (239.6 مليون يورو) والإنجليزي بيلينغهام (233.8 مليون يورو).

وتقدم الثلاثي جمال وهالاند وبيلينغهام على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (192.5 مليون يورو)، وهو أيضا أكبر لاعب سنا في قائمة العشرة الأوائل (26 عاما).

ويُعدّ بيدري لاعب وسط برشلونة ثاني أعلى لاعب في الفريق، حيث يحتل المركز السادس إجمالا بقيمة سوقية تبلغ 143.7 مليون يورو، خلف جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ (154.8 مليون يورو).

وارتفعت قيمة بيدري بشكل حاد بعد موسم قوي، مما يضعه أمام فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الذي كان أحد المنافسين على جائزة الكرة الذهبية الموسم الماضي.

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كوبارسي المدافع المحوري الأعلى قيمة

رغم أنه ليس ضمن العشرة الأوائل، إلا أن مدافع برشلونة باو كوبارسي البالغ من العمر 18 عاما يعد المدافع المحوري الأعلى قيمة (118 مليون يورو)، يليه يوشكو غفارديول مدافع مانشستر سيتي (100.7 مليون يورو).

وظهر لاعبون آخرون من برشلونة في القائمة وهم أليخاندرو بالدي (89.7 مليون يورو)، وفيرمين لوبيز (85.7 مليون يورو)، وغافي (85.1 مليون يورو)، كما بلغت القيمة السوقية لرافينيا، البالغ من العمر 26 عاما، 82.6 مليون يورو.

يُعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر تمثيلا في قائمة أفضل 100 لاعب (42 لاعبا)، يليه الدوري الإسباني (19 لاعبا) أما باريس سان جيرمان، فهو النادي الأكثر تمثيلا (11 لاعبا).