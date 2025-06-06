بالفيديو.. منتخب الأردن يتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه
تأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد خسارة العراق 2-صفر أمام كوريا الجنوبية في البصرة، بالجولة قبل الأخيرة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2026، اليوم الخميس.
وسجل على علوان مهاجم الأردن ثلاثية ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين 3-صفر على عُمان في وقت سابق اليوم، ليرفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الثاني.
وهذا الفوز أهل الأردن ليرافق كوريا الجنوبية (متصدرة المجموعة) إلى نهائيات المونديال التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.
وقد تجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث مقابل 10 نقاط لسلطنة عُمان.
ويتأهل أول منتخبين من كل المجموعات الثلاث مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين ينتقل الحاصلان على المركزين الثالث والرابع إلى ملحق قاري.
تهنئة ملك الأردن
وهنأ ملك الأردن عبد الله بن الحسين منتخب بلاده عبر حسابه على منصة إكس قائلا "أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم".
وأضاف "هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".
وأصبح الأردن أول منتخب عربي يتأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل.
وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثلاثاء المقبل، إذ يلتقي الأردن مع العراق في عمان، وفلسطين مع عُمان في مسقط، وكوريا الجنوبية مع الكويت في سول.