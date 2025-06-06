بالفيديو.. منتخب الأردن يتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه

تأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد خسارة العراق 2-صفر أمام كوريا الجنوبية في البصرة بالجولة قبل الأخيرة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2026 اليوم الخميس.

وسجل على علوان مهاجم الأردن ثلاثية ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين 3-صفر على عُمان في وقت سابق اليوم ليرفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الثاني.

هدف |

علي علوان يضع الأردن في المقدمة أمام عُمان من ركلة جزاء 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس Six من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#عُمان_الأردن#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/6zAh6WhbMs — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 5, 2025

وهذا الفوز أهل الأردن ليرافق كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة إلى نهائيات المونديال التي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

شوف |

كوريا الجنوبية تتقدم 2 - 0 على العراق في الدقيقة 82 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس Six من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#العراق_كوريا_الجنوبية#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/PGLBmHAkjI — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 5, 2025

وتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث مقابل عشر نقاط لسلطنة عُمان.

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ويتأهل أول منتخبين من كل المجموعات الثلاث مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع إلى ملحق قاري.

تهنئة العاهل الأردني

وهنأ العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين منتخب بلاده عبر حسابه على منصة قائلا "أهنيء من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم".

وأضاف "هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".

وأصبح الأردن أول منتخب عربي يتأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل.

هدف |

علي علوان يسجل ثاني الأهداف للأردن أمام عُمان في الدقيقة 51 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس Six من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#عُمان_الأردن#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/HxrQS5NKzg — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 5, 2025

وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، إذ يلتقي الأردن مع العراق في عمان ومنتخب فلسطين مع عُمان في مسقط وكوريا الجنوبية مع الكويت في سول.