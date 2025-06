الكشف عن قيمة تعاقد مانشستر سيتي مع الهولندي ريندرز

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع ميلان الإيطالي لضم لاعب خط الوسط الهولندي تياني ريندرز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر سيتي سيدفع 55 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، الذي وافق على عقد يمتد 5 أعوام.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريسيو رومانو أن قيمة صفقة التعاقد مع الهولندي قد تصل إلى 70 مليون يورو باحتساب الإضافات والمكافآت.

ولا تزال الإجراءات الرسمية جارية لإتمام أولى صفقات السيتي الكبرى هذا الصيف، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية في ممقر النادي الإنجليزي الأحد المقبل.

كان ريندرز نقطة مضيئة في موسم مخيب للآمال لميلان، الذي أنهى الموسم في المركز الثامن في الدوري الإيطالي، مما جعله يفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وسجل ريندرز، الذي انضم لميلان من أياكس في صيف 2023، 15 هدفا في موسم 2024-2025، وسيدعم خيارات بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في وسط الملعب، في أعقاب رحيل كيفن دي بروين.

🚨🔵 Understand Tijjani Reijnders will undergo medical tests at Manchester City on Sunday. pic.twitter.com/idzGDOYvXj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2025