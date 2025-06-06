إيقاف المصري كوكا بالدوري الفرنسي لرفضه دعم الشواذ

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم معاقبة لاعب وسط أولمبيك ليون نيمانيا ماتيتش ومهاجم لوهافر أحمد حسن كوكا بالإيقاف مباراتين، إضافة لمباراتين أخريين مع إيقاف التنفيذ بعد تغطيتهما شعار دعم المثليين على قميصيهما.

وتلقى المصري كوكا (32 عاما) العقوبة خلال المباراة التي فاز فيها لوهافر 3-2 على مضيفه ستراسبورغ.

وكان الصربي ماتيتش (36 عاما) وضع شريطا لاصقا على الشعار حين نزل بديلا في فوز ليون على ضيفه أنجيه 2-0 في 17 مايو/أيار في الجولة الأخيرة من الموسم. ومن المقرر أن ينتهي عقده مع ليون في نهاية الشهر الجاري.

وقالت الرابطة في بيان أمس الخميس: "إضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة على اللاعب -الذي وافق على الفور- أن يشارك في غضون 6 أشهر في حملة للتوعية بمكافحة رهاب المثلية في كرة القدم".

وكانت رابطة الدوري الفرنسي ألزمت اللاعبين بارتداء قمصان عليها شعارات بألوان قوس قزح أو وضع شارات على الذراع تحمل هذه الألوان ضمن حملتها لمكافحة رهاب المثليين في الملاعب.

ومع ذلك، تباينت ردود فعل اللاعبين في السنوات الأخيرة إذ أشار بعض اللاعبين إلى أسباب شخصية أو دينية لرفضهم المشاركة.