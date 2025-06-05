موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام مباراة الأرجنتين وتشيلي غدا الجمعة على ملعب تشيلي الوطني، وتنطلق صفارة البداية الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الأرجنتين ضد تشيلي:

SSC 1

SSC 5

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ترتيب منتخبات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026:

الأرجنتين (31 نقطة) الإكوادور (23 نقطة) أوروغواي (21 نقطة) البرازيل (21 نقطة) باراغواي (21 نقطة) كولومبيا (20 نقطة) فنزويلا (15 نقطة) بوليفيا (14 نقطة) بيرو (10 نقطة) تشيلي (10 نقطة)

تنفرد الأرجنتين بصدارة المجموعة لكنها تسعى إلى الفوز، خاصة أن منافستها تشيلي تتذيل التصفيات في القارة.

وفازت الأرجنتين في آخر مواجهة ضد تشيلي 3-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في 6 سبتمبر/أيلول الماضي.