رياضة|الأميركتان

موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

EAST RUTHERFORD, NJ - JUNE 25: Lionel Messi #10 of Argentina is marked by Alexis Sanchez #10 of Chile during a Copa America 2024 Group A match between Argentina and Chile at MetLife Stadium on June 25, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Robin Alam/ISI Photos/Getty Images)
ميسي يمر من لاعبي تشيلي (غيتي)
5/6/2025

نستعرض موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام مباراة الأرجنتين وتشيلي غدا الجمعة على ملعب تشيلي الوطني، وتنطلق صفارة البداية الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الأرجنتين ضد تشيلي:

  • SSC 1
  • SSC 5

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ترتيب منتخبات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026:

  1. الأرجنتين (31 نقطة)
  2. الإكوادور (23 نقطة)
  3. أوروغواي (21 نقطة)
  4. البرازيل (21 نقطة)
  5. باراغواي (21 نقطة)
  6. كولومبيا (20 نقطة)
  7. فنزويلا (15 نقطة)
  8. بوليفيا (14 نقطة)
  9. بيرو (10 نقطة)
  10. تشيلي (10 نقطة)

تنفرد الأرجنتين بصدارة المجموعة لكنها تسعى إلى الفوز، خاصة أن منافستها تشيلي تتذيل التصفيات في القارة.

وفازت الأرجنتين في آخر مواجهة ضد تشيلي 3-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في 6 سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر: الجزيرة

إعلان