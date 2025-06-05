موعد مباراة البرازيل ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الإكوادور ضد البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام مباراة الإكوادور والبرازيل غدا الجمعة على ملعب "مونومونتال بانكو بيتشنتشا"، وتنطلق صفارة البداية الساعة الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة البرازيل ضد الإكوادور:

SSC 1

SSC 5

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ترتيب منتخبات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026:

الأرجنتين (31 نقطة) الإكوادور (23 نقطة) أوروغواي (21 نقطة) البرازيل (21 نقطة) باراغواي (21 نقطة) كولومبيا (20 نقطة) فنزويلا (15 نقطة) بوليفيا (14 نقطة) بيرو (10 نقطة) تشيلي (10 نقطة)

البرازيل تسعى للحاق بالإكوادور

يسعى منتخب البرازيل إلى تحسين موقعه بالمركز الرابع والتقدم على حساب الإكوادور التي تسعى إلى الحفاظ على المركز الثاني، في ظل سعي المنتخبين لضمان التأهل للمونديال واللحاق بالأرجنتين.

ويقود البرازيل مدربها الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في أول ظهور رسمي على أمل استعادة بريق منتخب السيليساو.