موعد مباراة المغرب ضد تونس والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر

تستعرض الجزيرة نت موعد المباراة الودية بين المغرب وتونس، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

تقام المباراة غدا الجمعة الموافق السادس من يونيو/حزيران، على ملعب الكبير بمدينة فاس الذي يتسع لنحو 45 ألف متفرج.

وتنطلق صافرة بداية "ديربي شمال أفريقيا" الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر والعراق، التاسعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتونس:

القناة الرياضية المغربية (Arryadia TNT)

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للجولات الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026، إضافة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تقام في المغرب لأول مرة في التاريخ.

وخاض المنتخب التونسي -بقيادة المدرب سامي الطرابلسي- مباراة ودية الاثنين الماضي، انتهت بالفوز على ضيفه منتخب بوركينا فاسو 2-0 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وسيخوض منتخب "نسور قرطاج" مباراة ودية أخرى أمام زامبيا الثلاثاء في العاشر من يونيو/حزيران الجاري على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

في المقابل، يحرص مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي على استغلال المواجهة الودية لتجربة عناصر جديدة وتحقيق الانسجام بين اللاعبين المحليين وبقية النجوم المحترفين.