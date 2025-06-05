شاهد.. رونالدو ضحية "خرق أمني" في مباراة ألمانيا والبرتغال

نجح أحد المشجعين في اقتحام أرضية ملعب أليانز أرينا والإمساك بكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي قبل انطلاق مباراة ألمانيا والبرتغال.

وقاد رونالدو أمس الأربعاء منتخب بلاده لتحقيق أول فوز على ألمانيا منذ عام 2000، وذلك بتسجيله هدف الانتصار (2-1) في المباراة التي أقيمت لحساب الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وخلال عمليات الإحماء تفاجأ رونالدو بوصول أحد المشجعين إليه، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويسيطروا عليه ثم إعادته إلى المدرجات.

ويبدو أن المشجع "غير المحظوظ" حاول التقاط صورة "سيلفي" مع رونالدو لكن موظفي الأمن كانوا أسرع منه.

حدث ذلك بعد أن تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 10 دقائق، بسبب الظروف الجوية السيئة والمفاجئة، وفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، لكن دخول المشجع على أرض الملعب لم يؤثر على رونالدو (40 عاما) بالسلب، إذ سجل هدف الفوز لبلاده في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ووصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية هذا الموقف بأنه "خرق أمني جديد"، حيث يأتي بعد أيام من تصرفات مشابهة تلت نهاية المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، التي أقيمت على الملعب نفسه.

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واقتحم العديد من مشجعي سان جيرمان أرضية الملعب يوم السبت الماضي للاحتفال بتتويج فريقهم بلقبه الأول تاريخيا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث قام المشجعون باقتطاع أجزاء من العشب باعتبارها تذكارا بالإضافة إلى شباك المرمى.

وبلغ منتخب البرتغال المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية ليواجه يوم الأحد المقبل الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر الليلة بين إسبانيا وفرنسا.