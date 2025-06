ريال مدريد يتصدر التصنيف السنوي للاتحاد الأوروبي وبرشلونة عاشرا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصنيفه السنوي المعتاد بعد نهاية المسابقات القارية، وفيه استعاد ريال مدريد الصدارة رغم خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واعتلى ريال مدريد قمة التصنيف بدلا من مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد خروجه من مرحلة خروج المغلوب للبطولة الأوروبية العريقة.

وجمع ريال مدريد في الموسم الأوروبي الحالي 24.5 نقطة رفعت رصيده إلى 143.5 نقطة، في حين استقر رصيد السيتي عند 137.75 نقطة.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن التصنيف الحالي يعتمد على نتائج الفرق في المسابقات الأوروبية المختلفة خلال المواسم الخمسة السابقة، وليس هذا الموسم فقط.

وعليه، فإن وجود ريال مدريد في القمة مصدره تتويج الفريق بدوري الأبطال مرتين (2021-2022 و2023-2024)، كما بلغ نصف النهائي مثلهما، في حين ودع من دور الثمانية على يد أرسنال في النسخة الماضية (2024-2025).

