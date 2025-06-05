ريال مدريد يتصدر التصنيف السنوي للاتحاد الأوروبي وبرشلونة عاشرا
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصنيفه السنوي المعتاد بعد نهاية المسابقات القارية، وفيه استعاد ريال مدريد الصدارة رغم خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
واعتلى ريال مدريد قمة التصنيف بدلا من مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد خروجه من مرحلة خروج المغلوب للبطولة الأوروبية العريقة.
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وجمع ريال مدريد في الموسم الأوروبي الحالي 24.5 نقطة رفعت رصيده إلى 143.5 نقطة، في حين استقر رصيد السيتي عند 137.75 نقطة.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن التصنيف الحالي يعتمد على نتائج الفرق في المسابقات الأوروبية المختلفة خلال المواسم الخمسة السابقة، وليس هذا الموسم فقط.
وعليه، فإن وجود ريال مدريد في القمة مصدره تتويج الفريق بدوري الأبطال مرتين (2021-2022 و2023-2024)، كما بلغ نصف النهائي مثلهما، في حين ودع من دور الثمانية على يد أرسنال في النسخة الماضية (2024-2025).
UEFA has released club rankings after the end of the 2024/25 season .
Is your football club in the Top 10? 👀 pic.twitter.com/2kIW2IvsCS
— Football.com (@Footballcomglob) June 2, 2025
ويُعد إنتر ميلان، وصيف النسخة المنتهية قبل أيام، هو الفريق الأكثر جمعا للنقاط هذا الموسم برصيد 40.25 نقطة وضعته في التصنيف العام بالمركز السادس، في حين حصد البطل باريس سان جيرمان 33.5 نقطة بالنظر لنتائج الفريقين طوال البطولة، ليحتل المركز الخامس.
ورغم أدائه الرائع ونتائجه اللافتة هذا الموسم في دوري الأبطال، استقر برشلونة في المركز العاشر في التصنيف الرسمي الصادر عن اليويفا.
وتاليا ترتيب الأندية العشرة الأوائل وفق التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
- ريال مدريد الإسباني: 143.5 نقطة.
- مانشستر سيتي الإنجليزي: 137.75 نقطة.
- بايرن ميونخ الألماني: 135.25 نقطة.
- ليفربول الإنجليزي: 125.5 نقطة.
- باريس سان جيرمان الفرنسي: 118.5 نقطة.
- إنتر ميلان الإيطالي: 116.25 نقطة.
- تشلسي الإنجليزي: 109 نقاط.
- بوروسيا دورتموند الألماني: 106.75 نقاط.
- روما الإيطالي: 104.5 نقاط.
- برشلونة الإسباني: 103.25 نقاط.