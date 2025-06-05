المغربي حكيمي يتقدم أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال أوروبا

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان خطف الأنظار بعد قيادته الفريق الفرنسي لتحقيق الثلاثية التاريخية، وآخرها التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب إحصائية أبرزها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني، فإن حكيمي هو أسرع لاعب في النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية العريقة.

Achraf Hakimi 🇲🇦 en LDC 2024/2025 : Le joueur le plus complet ! – 17 matchs, 1 540 minutes jouées (2e, juste derrière Pacho avec 1 542 minutes). – 4 buts et 5 passes décisives. – Vitesse de pointe record en LDC : 36,92 km/h, le plus rapide de la compétition. – 3e… pic.twitter.com/VsT8A4Eurh — Faster Faster X 🇲🇦🪢 (@FASTER1107) June 1, 2025

وفي بعض المباريات، بلغت سرعة حكيمي 36.9 كيلومترا في الساعة، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وزميله السابق في سان جيرمان كيليان مبابي اللاعب الحالي لريال مدريد، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

اللافت في هذه القائمة هو وجود البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال في المركز الـ20، كما خلت من أسماء تلعب في فرق كبيرة مثل برشلونة وليفربول وإنتر ميلان وأرسنال.

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وتاليا أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال موسم 2024-2025: