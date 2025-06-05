المغربي حكيمي يتقدم أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال أوروبا
واصل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان خطف الأنظار بعد قيادته الفريق الفرنسي لتحقيق الثلاثية التاريخية، وآخرها التتويج بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب إحصائية أبرزها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني، فإن حكيمي هو أسرع لاعب في النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية العريقة.
Achraf Hakimi 🇲🇦 en LDC 2024/2025 : Le joueur le plus complet !
– 17 matchs, 1 540 minutes jouées (2e, juste derrière Pacho avec 1 542 minutes).
– 4 buts et 5 passes décisives.
– Vitesse de pointe record en LDC : 36,92 km/h, le plus rapide de la compétition.
– 3e… pic.twitter.com/VsT8A4Eurh
— Faster Faster X 🇲🇦🪢 (@FASTER1107) June 1, 2025
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وفي بعض المباريات، بلغت سرعة حكيمي 36.9 كيلومترا في الساعة، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وزميله السابق في سان جيرمان كيليان مبابي اللاعب الحالي لريال مدريد، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
اللافت في هذه القائمة هو وجود البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال في المركز الـ20، كما خلت من أسماء تلعب في فرق كبيرة مثل برشلونة وليفربول وإنتر ميلان وأرسنال.
وتاليا أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال موسم 2024-2025:
- المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان: 36.9 كيلومترا/ساعة.
- النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36.6 كيلومترا/ساعة.
- الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد: 36.4 كيلومترا/ساعة.
- البرتغالي ماثيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي: 36.3 كيلومترا/ ساعة.
- ماما بالدي من غينيا بيساو لاعب ستاد بريست: 36.1 كيلومترا/ساعة.
- الألماني نيكولاس كوهن لاعب سيلتيك: 35.9 كيلومترا/ساعة.
- البلجيكي شمس الدين طالبي لاعب كلوب بروج: 35.9 كيلومترا/ساعة.
- الإسباني راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد: 35.8 كيلومترا/ساعة.
- الأرجنتيني جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد: 35.7 كيلومترا/ ساعة.
- البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان: 35.7 كيلومترا/ساعة.
- الفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان: 35.6 كيلومترا/ساعة.
- الدانماركي آدم داغيم لاعب ريد بول سالزبورغ: 35.6 كيلومترا/ساعة.
- الغاني إبراهيم عثمان لاعب فينورد: 35.6 كيلومترا/ساعة.
- الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي: 35.6 كيلومترا/ساعة.
- الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ: 35.6 كيلومترا/ساعة.
- البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان: 35.6 كيلومترا/ساعة.
- البرازيلي بيدرو هنريك لاعب شاختار دونيتسك: 35.6 كيلومترا/ساعة.
- البلجيكي لويس أوبيندا لاعب لايبزيغ: 35.5 كيلومترا/ساعة.
- اللاعب غوشا فاغنومان لاعب شتوتغارت: 35.5 كيلومترا/ساعة.
- البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: 35.5 كيلومترا/ساعة.