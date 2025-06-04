رياضة|بطولات أوروبية|سويسرا

شاهد.. والد لاعب يلكم حكم المباراة

مباراة للناشئين في الدوري السويسري
الحادثة قوبلت باستنكار شديد من الجمهور والمسؤولين (مواقع التواصل)
4/6/2025

شهدت سويسرا حادثة غير رياضية عندما فقد والد لاعب رباطة جأشه على خط التماس واندفع نحو حكم المباراة قبل أن يلكمه على وجهه.

وسلطت صحيفة "أرغاور تسايتونج" السويسرية، الضوء على الحادثة وأشارت إلى أن والد لاعب في فريق "فيلميرغن" للناشئين فقد أعصابه وتوجه إلى الحكم قائلا "هل تعرف ماذا تعني كرة القدم؟" قبل أن يوجه له لكمة عنيفة.

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ووقعت الحادثة غير الرياضية السبت الماضي في شوفتلاند، بعد خسارة فريق "فيلميرغن سي-جونيور" أمام "إس سي شوفتلاند" 2-4 في الوقت بدل الضائع.

وأعرب لويجي بونتي، رئيس مقاطعة أرغاور لكرة القدم، عن استيائه قائلا "صُدمت حقا من إصابة شخص بهذه الطريقة الصادمة خلال مباراة كهذه". وأضاف أن "هذا السلوك غير مفهوم تماما".

بدوره عبّر مدرب نادي "فيلميرغن" عن أسفه بشأن الحادثة ووصف سلوك الوالد بأنه غير مقبول.

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ويدرس النادي حاليا اتخاذ إجراءات محتملة ضد الأب، بما في ذلك منعه من حضور مباريات ابنه المستقبلية.

المصدر : الصحافة السويسرية

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