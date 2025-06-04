شاهد.. والد لاعب يلكم حكم المباراة

شهدت سويسرا حادثة غير رياضية عندما فقد والد لاعب رباطة جأشه على خط التماس واندفع نحو حكم المباراة قبل أن يلكمه على وجهه.

وسلطت صحيفة "أرغاور تسايتونج" السويسرية، الضوء على الحادثة وأشارت إلى أن والد لاعب في فريق "فيلميرغن" للناشئين فقد أعصابه وتوجه إلى الحكم قائلا "هل تعرف ماذا تعني كرة القدم؟" قبل أن يوجه له لكمة عنيفة.

ووقعت الحادثة غير الرياضية السبت الماضي في شوفتلاند، بعد خسارة فريق "فيلميرغن سي-جونيور" أمام "إس سي شوفتلاند" 2-4 في الوقت بدل الضائع.

🇨🇭⚽️ FLASH – Le père d’un joueur des juniors C a violemment frappé l’arbitre lors du match opposant le FC Villmergen à l’équipe locale, en raison de son arbitrage. Luigi Ponte, président de l’AFV, s’est dit bouleversé par la situation. (Watson) pic.twitter.com/Fy6Kxtumvo — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 2, 2025

وأعرب لويجي بونتي، رئيس مقاطعة أرغاور لكرة القدم، عن استيائه قائلا "صُدمت حقا من إصابة شخص بهذه الطريقة الصادمة خلال مباراة كهذه". وأضاف أن "هذا السلوك غير مفهوم تماما".

بدوره عبّر مدرب نادي "فيلميرغن" عن أسفه بشأن الحادثة ووصف سلوك الوالد بأنه غير مقبول.

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ويدرس النادي حاليا اتخاذ إجراءات محتملة ضد الأب، بما في ذلك منعه من حضور مباريات ابنه المستقبلية.