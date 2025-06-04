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شاهد.. لقطة طريفة لديوكوفيتش بطلها ميسي

نوفاك ديوكوفيتش يتبادل منشفته بقميص ميسي مع احد المشجعين
ميسي (يسار) وديوكوفيتش تربطهما علاقة صداقة (مواقع التواصل)
4/6/2025

خطف نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأنظار في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ليس بسبب أدائه اللافت ولكن نتيجة موقف طريف بطله ليونيل ميسي.

فبعد فوزه في الدور الرابع على كاميرون نوري، نادى عليه أحد المشجعين وهو يلوح بقميص يحمل صورته وصورة الأسطورة الكروية الأرجنتينية.

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وقد رصدت الكاميرات كيف تفاعل النجم الصربي مع المشجع، وكيف حمل منشفته واتجه إليه ليبادلها بقميص نجم إنتر ميامي (ميسي).

علاقة صداقة

التقى ديوكوفيتش بميسي لاعب وقائد إنتر ميامي الأميركي، في مطعم بالولايات المتحدة صيف عام 2023.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حينها صورة "البرغوث" مع ديوكوفيتش، وبدت السعادة واضحة عليهما بشكل كبير، في لحظة وصفتها بـ"التاريخية".

وكان ديوكوفيتش سبق أن عبّر في أكثر من مناسبة عن تقديره الكبير لميسي، واصفًا إياه بـ"الأسطورة الحقيقية داخل وخارج الملعب".

وبدوره حضر ميسي إحدى مباريات ديوكوفيتش في بطولة ميامي المفتوحة للتنس في مارس/آذار الماضي، مما يؤكد وجود احترام متبادل بين النجمين.

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المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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