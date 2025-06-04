9 نجوم رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين

رفض برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، مؤخرا عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، لينضم بذلك إلى مجموعة من النجوم فضلت دوريات أخرى.

بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي للمحترفين نهاية عام 2022، نجحت الأندية السعودية في ضم عدد من لاعبي كرة القدم الأوروبيين البارزين مثل كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، ونيمار، وموسى ديابي، ورياض محرز، وفابينهو.

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وتاليا 9 لاعبين مشهورين رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي:

9- البرتغالي برونو فرنانديز

بذل الهلال جهودا حثيثة في الأسابيع الأخيرة للتعاقد مع فرنانديز قبل كأس العالم للأندية هذا الصيف.

ورغم عرض عقد ضخم عليه بقيمة 950 ألف دولار أسبوعيا، فإنه رفض العرض مفضلا البقاء في يونايتد.

8- الإنجليزي ماركوس راشفورد

بعد أن أصبح متاحا للانتقال في يناير/كانون الثاني 2025 من مانشستر يونايتد، أفادت التقارير بأن راشفورد رفض 3 عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين في سعيه لإنعاش مسيرته.

أراد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الحفاظ على فرص عودته إلى منتخب إنجلترا، ولذلك انضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

7- الفرنسي عثمان ديمبيلي

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو"، رفض الجناح الفرنسي عقدا لمدة 5 سنوات بقيمة 47.5 مليون دولار سنويا من النصر، وفضل البقاء في برشلونة قبل الانتقال لاحقا إلى باريس سان جيرمان.

6- الإنجليزي جيمي فاردي

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أبدت عدة أندية بما في ذلك نادي الخليج اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم ليستر سيتي بعد هبوط ليستر سيتي في عام 2023، لكن المهاجم المخضرم اعتبر الانتقال إلى الدوري السعودي خيارا غير مجد له ولعائلته.

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي

عرض الهلال على ليونيل ميسي صفقة مذهلة بلغت قيمتها مليارا و360 مليون دولار، لكن أعظم لاعب في جيله اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

4- الكرواتي لوكا مودريتش

بعد تعاقد النصر مع رونالدو والاتحاد مع بنزيمة، سعى الهلال إلى ضم أسطورة أخرى من ريال مدريد للحفاظ على مكانته كواحد من أفضل الأندية في المملكة العربية السعودية.

عرض "الزعيم" على مودريتش 232 مليون دولار للعب في الدوري السعودي للمحترفين 3 مواسم، لكن الدولي الكرواتي المخضرم قرر البقاء في البرنابيو قبل أن يرحل عنه باتجاه ميلان الإيطالي.

3- الإسباني سيرجيو بوسكيتس

أعلن بوسكيتس رحيله عن برشلونة في مايو/أيار 2023، بعد مسيرة حافلة مع العملاق الإسباني.

وتردد على نطاق واسع أن أحد الأندية السعودية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كان حريصا للغاية على ضم بوسكيتس.

ولكن، على غرار زميله السابق في برشلونة ميسي، اختار الانتقال إلى إنتر ميامي، حيث انضم إليهما سريعا جوردي ألبا ولويس سواريز.

2- البلجيكي روميلو لوكاكو

عُرض على لوكاكو، الذي قضى موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في إنتر ميلان، عقدا مذهلا بقيمة 28.5 مليون دولار سنويا من نادي الهلال السعودي. كما أشارت التقارير إلى أن المهاجم التقى بالفعل بمسؤولي النادي لمناقشة الانتقال.

لم يُبدِ الدولي البلجيكي أي حماس، على الرغم من عدم رغبته في العودة إلى تشلسي، وانتقل في نهاية المطاف على سبيل الإعارة إلى روما قبل انضمامه إلى نابولي العام الماضي.

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1- الفرنسي أوليفييه جيرو

وفقا لخبير الانتقالات نيكولو شيرا، تلقى جيرو أيضا "عرضا مهما" من نادٍ لم يُذكر اسمه في المملكة العربية السعودية عام 2023.

لكن الهدّاف التاريخي لمنتخب فرنسا، الذي قضى 6 سنوات في أرسنال و3 سنوات أخرى في تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، رفض العرضين، رغبة منه في مواصلة اللعب بأوروبا.

بعد تجربة في ميلان غادر جيرو القارة العجوز بعد عام واحد، وانتقل إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في الولايات المتحدة.