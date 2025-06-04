5 عرب من أصل 35 حكما في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة موسعة لحكام كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران الجاري حتى 13 يوليو/تموز المقبل.

وأعلن فيفا أنه اختار 117 حكما ينتمون إلى 41 اتحادا وطنيا لتحكيم مباريات النسخة الموسّعة الأولى من مونديال الأندية منهم 35 حكم ساحة.

وضمت القائمة المختارة 5 حكام ساحة عرب من دول مختلفة، القطري سلمان فلاحي والجزائري مصطفى غربال، بينما الثلاثة الآخرين من الإمارات وموريتانيا وليبيا.

Four Qatari referees have been shortlisted by @FIFAcom to officiate at the inaugural FIFA Club World Cup (@FIFAWorldCup) 2025, scheduled for June and July in the #UnitedStates.Referee Salman Ahmad Falahi, assistant referees Ramzan Al-Naemi and Majid Al-Shammari, and video match… pic.twitter.com/s3Le8ESTMw — Doha News (@dohanews) April 15, 2025

كما حضر 3 قطريين آخرين هم رمضان النعيمي وماجد الشمري حكمين مساعدين، وخميس المري في تقنية الفيديو المساعد.

ووجد في القائمة حكام الساحة الروماني إستيفان كوفاتش الذي أدار المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز كاسح لباريس سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي 5-0.

0 jugadas polémicas

0 intervenciones del VAR TOTAL control del partido del rumano István Kovács 🇷🇴 pic.twitter.com/o9F52yYRve — El Triplete (@eltripletecom) May 31, 2025

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وشملت القائمة العديد من الأسماء البارزة في الكرة الأوروبية، مثل الثنائي الإنجليزي أنتوني تايلور ومايكل أوليفر والبولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

في المقابل خلت القائمة من وجود أي حكم إسباني، وهو ما اعتبرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأنه "مفاجئ".

وسيكتفي التحكيم الإسباني بوجود الحكمين كارلوس ديل سيرو غراندي وأليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، لكن بصفتهما مساعدين في غرفة الفيديو المساعد "فار".

إليكم أسماء حكام الساحة الـ35 المختارين لإدارة مباريات كأس العالم للأندية: