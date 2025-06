5 عرب من أصل 35 حكما في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة موسعة لحكام كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران الجاري حتى 13 يوليو/تموز المقبل.

وأعلن فيفا أنه اختار 117 حكما ينتمون إلى 41 اتحادا وطنيا لتحكيم مباريات النسخة الموسّعة الأولى من مونديال الأندية منهم 35 حكم ساحة.

وضمت القائمة المختارة 5 حكام ساحة عرب من دول مختلفة، القطري سلمان فلاحي والجزائري مصطفى غربال، بينما الثلاثة الآخرين من الإمارات وموريتانيا وليبيا.

Four Qatari referees have been shortlisted by @FIFAcom to officiate at the inaugural FIFA Club World Cup (@FIFAWorldCup) 2025, scheduled for June and July in the #UnitedStates.Referee Salman Ahmad Falahi, assistant referees Ramzan Al-Naemi and Majid Al-Shammari, and video match… pic.twitter.com/s3Le8ESTMw

— Doha News (@dohanews) April 15, 2025